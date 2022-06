ANALÝZA: Zradil Biden Ukrajinu? Ne, spíš jde jen o komunikační kiks

Drama začalo minulý týden, kdy bylo hotovou věcí, že je USA Ukrajině dají. Psaly o tom CNN, New York Times, Washington Post. Bylo to prý ložené, tento týden se to jen oznámí. V pondělí vše uťal prezident Joe Biden: Nedodáme zbraně, které by mohly zasáhnout i Rusko.

Hned se doma dozvěděl, že to je „zrada demokracie i Ukrajiny“, že se podvolil Putinovi a vede předem prohranou strategii. Ve článku zveřejněném ve středu na webu deníku The New York Times je ale vše zase jinak.