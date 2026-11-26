Ukrajina o ně prosí, v pondělí jí Pentagon neschválil dodávku, chtěly by je země v Perském zálivu, aby se mohly bránit íránským raketám, a americký tisk píše, že i americká armáda jich má kritický podstav.
Neuvěřitelným viníkem toho nedostatku je hedvábí. Přesněji umělé hedvábí. Tedy viskóza. Taková absurdní lapálie, když v banku je to, jak se bránit přízraku balistických či hypersonických střel.
Hledaly se někdy i obskurní cesty, jak z toho ven. Američané před časem objevili firmu, která vyrábí umělé hedvábí, ale pro oděvní průmysl. Není připravená na dodávky pro rakety, navíc byla před krachem. Ale nevadí: Pentagon do ní nasype spoustu milionů.