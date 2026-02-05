Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu

Autor:
  11:17
Americké letectvo pokročilo ve vývoji nové střely s plochou dráhou letu pro Ukrajinu. Levná a účinná „Rezavá dýka“ má dolet 400 kilometrů a vysokou odolnost proti elektronickému boji. Za zlomek ceny běžných střel nabízí schopnost operovat v rušeném prostředí a zasahovat cíle s chirurgickou přesností. První kusy by mohla napadená země dostat už letos v říjnu.
Testování řízené střely Rusty Dagger na Floridě (3. února 2026)

Testování řízené střely Rusty Dagger na Floridě (3. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Testování řízené střely Rusty Dagger na Floridě (3. února 2026)
Testování řízené střely Rusty Dagger na Floridě (3. února 2026)
Voják 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil...
Generální tajemník NATO Mark Rutte s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
17 fotografií

Americká společnost Zone 5 Technologies úspěšně dokončila další fázi testování nové letecké střely s plochou dráhou letu nazvané Rusty Dagger, která je vyvíjena v rámci programu ERAM (Extended Range Attack Munition).

Letectvo Spojených států ji otestovalo na Eglinově letecké základně na jihu země ve státě Florida, kde střelu doplnili ostrou bojovou hlavicí, uvádí server Defense Express . Snímky z momentu dopadu ukazují silnou explozi munice, jejíž hmotnost se odhaduje na přibližně 227 kilogramů.

Vyvineme pro Ukrajinu balistické střely s doletem přes 500 km, oznámili Britové

Naváděné střely dlouhého dosahu jsou navíc cenově dostupné. Společnost je vytváří v rychlejším tempu právě kvůli prodeji Ukrajině. Ta již v srpnu 2025 obdržela povolení k nákupu až 3 350 střel z programu ERAM za celkovou částku 825 milionů dolarů, což znamená zhruba 246 000 dolarů (necelých šest milionů korun) za kus. S první várkou 840 kusů se počítá na letošní říjen.

Střela Rusty Dagger, v překladu Rezavá dýka, podobně jako konkurenční model RAACM od firmy CoAspire, musí splňovat přísné technické požadavky, včetně doletu kolem 400 kilometrů.

Systém je navržen tak, aby byl schopen operovat i v prostředí silného elektronického boje a zasahovat cíle s odchylkou do 10 metrů. Cílem programu je dosáhnout výrobní kapacity až tisíce kusů ročně.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Policie obvinila tři lidi za podvody s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policejní auto.

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Podle kriminalistů šlo o organizovanou skupinu, která pod smyšlenou záminkou vylákala přes 400 tisíc...

5. února 2026  11:19

Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu

Testování řízené střely Rusty Dagger na Floridě (3. února 2026)

Americké letectvo pokročilo ve vývoji nové střely s plochou dráhou letu pro Ukrajinu. Levná a účinná „Rezavá dýka“ má dolet 400 kilometrů a vysokou odolnost proti elektronickému boji. Za zlomek ceny...

5. února 2026  11:17

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

5. února 2026  11:16

Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešly v Ostravě, promluví i Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:10,  aktualizováno  11:08

Festival Metronome Prague je kompletní. Pořadatelé oznámili poslední hvězdy

Zpěvák Tom Odell

Metronome Prague 2026 odhaluje finální podobu line-upu. K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, Don West či The Flaming Lips, přibývají...

5. února 2026  11:06

„Zdraví mi ztěžuje život.“ Čech propuštěný z Venezuely popsal nelidské zacházení

Na pražském letišti v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem,...

Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity. „Nadále ho trápí velké problémy se spánkem, což jsme avizovali už dříve,“ sdělil zpravodajskému...

5. února 2026  8:48,  aktualizováno  11:05

The Washington Post propustí třetinu zaměstnanců. Ruší nejen redakci sportu

Trump získává půdu pod nohama. Deník The Washington Post výsledky, které...

Americký deník The Washington Post (WP) zruší sportovní redakci. Podle agentur Reuters a AP to ve středu vedení oznámilo zaměstnancům na online poradě přes platformu Zoom. Skončí také knižní rubrika....

5. února 2026  10:45

Pavel se sejde s ministrem Zůnou a šéfem armády Řehkou. Projednají spolupráci

Kandidát na ministra obrany za SPD Jaromír Zůna po přijetí u prezidenta Petra...

Prezident Pavel bude ve čtvrtek v 15:00 jednat o nastavení spolupráce s ministrem obrany Jaromír Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, oznámil Hrad. Podle něj se jednání...

5. února 2026  10:31,  aktualizováno  10:44

České dráhy přepravily 168 milionů pasažérů. Meziročně o milion méně

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Největší dopravce na tuzemské železnici vloni přepravil 168 milionů pasažérů. To představuje velmi mírný meziroční úbytek, zhruba o jeden milion prodaných jízdenek. Zvýšila se naopak dochvilnost...

5. února 2026  10:43

Prostě jsem zhubl. Muž bez řidičáku balamutil policisty, vydával se za bratra

Řidič, kterého policisté zastavili pro překročení rychlosti, se při kontrole...

O husarský kousek se pokusil řidič, který v Praze překročil povolenou rychlost a po zastavení hlídkou tvrdil, že si zapomněl doklady. Policistům poté nadiktoval údaje svého bratra. Ti však lež rychle...

5. února 2026  10:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Německou laboratoř s urychlovačem částic zachvátil rozsáhlý požár

Ve výzkumném centru v Darmstadtu ve středním Německu vypukl rozsáhlý požár. (5....

Ve výzkumném centru v Darmstadtu ve středním Německu vypukl rozsáhlý požár. Podle webu Hessenschau hoří ve středisku pro výzkum těžkých iontů v místech, kde je urychlovač částic. Dým, který z místa...

5. února 2026  10:24

Když mrazivé počasí těší. Nadšenci řádí na obrovské ledové stěně ve Víru

Nadšenci řádí na ledové stěně ve Víru kousek za hranicemi Jihomoravského kraje.

Dlouhotrvající mrazy udělaly radost i sportovcům ve Víru na Žďársku, který leží jen kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Letošní zima přinesla do hlubokého údolí řeky Svratky ideální podmínky,...

5. února 2026  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.