Americká společnost Zone 5 Technologies úspěšně dokončila další fázi testování nové letecké střely s plochou dráhou letu nazvané Rusty Dagger, která je vyvíjena v rámci programu ERAM (Extended Range Attack Munition).
Letectvo Spojených států ji otestovalo na Eglinově letecké základně na jihu země ve státě Florida, kde střelu doplnili ostrou bojovou hlavicí, uvádí server Defense Express . Snímky z momentu dopadu ukazují silnou explozi munice, jejíž hmotnost se odhaduje na přibližně 227 kilogramů.
Naváděné střely dlouhého dosahu jsou navíc cenově dostupné. Společnost je vytváří v rychlejším tempu právě kvůli prodeji Ukrajině. Ta již v srpnu 2025 obdržela povolení k nákupu až 3 350 střel z programu ERAM za celkovou částku 825 milionů dolarů, což znamená zhruba 246 000 dolarů (necelých šest milionů korun) za kus. S první várkou 840 kusů se počítá na letošní říjen.
Střela Rusty Dagger, v překladu Rezavá dýka, podobně jako konkurenční model RAACM od firmy CoAspire, musí splňovat přísné technické požadavky, včetně doletu kolem 400 kilometrů.
Systém je navržen tak, aby byl schopen operovat i v prostředí silného elektronického boje a zasahovat cíle s odchylkou do 10 metrů. Cílem programu je dosáhnout výrobní kapacity až tisíce kusů ročně.