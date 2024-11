Londýn dal Ukrajině desítky střel Storm Shadow, ještě před povolením úderů

Střely Storm Shadow vypouštěné z upraveného stroje Su-24 ukrajinského letectva (21. listopadu 2024) | foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz

Dodávky střel Londýn veřejně neoznámil, na Ukrajinu je poslal před několika týdny poté, co Kyjevu začaly docházet střely dlouhého doletu, uvedly nejmenované zdroje Bloombergu.

Britové přitom střely Storm Shadow Ukrajině poslali ještě před nedávným rozhodnutím Washingtonu a Londýna povolit Ukrajincům používat jimi dodané zbraně dlouhého doletu na cíle v hloubi ruského území, píše agentura.

Její zdroje zároveň odmítly prozradit přesný počet dodaných střel a další podrobnosti s ohledem na bezpečnostní otázky.

„Operační detaily nekomentujeme, jen by to prospělo“ ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, uvedlo britské ministerstvo obrany. Starmer se do čela britské vlády postavil letos v červenci.

Ukrajinská armáda poprvé vypálila britské rakety Storm Shadow na cíle v Rusku minulý týden. Učinila tak den poté, co použila americké střely ATACMS při útoku na vojenský objekt v Brjanské oblasti. Dříve dodané střely Storm Shadow používala proti ruským silám v Černém moři.

Nedávné svolení Londýna a Washingtonu k ukrajinským útokům západními zbraněmi dlouhého doletu i v hloubi Ruska přišlo podle představitelů obou vlád v reakci na to, že Kreml nasadil do boje proti Ukrajině severokorejské vojáky.

Krok je ovšem také považován za způsob, jakým končící americký prezident Joe Biden a spojenci posilují pozici Kyjeva pro případná jednání s Moskvou, která by se mohla odehrát v příštím roce, neboť nově zvolený prezident USA Donald Trump slíbil rychlé ukončení války.