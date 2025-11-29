VIDEO: Rusům nevyšel test Putinovy superzbraně. Raketa se zřítila k zemi

Po silném výbuchu ve městě Jasnyj v Orenburské oblasti se nad oblastí zvedl hustý fialově zbarvený kouř, uvedl portál Ural56. Na sociálních sítích se objevily příspěvky očitých svědků. Podle informací kazašského deníku ArbatMedia svědci tvrdí, že příčinou byla nehoda při startu rakety, která „se rozpadla ve vzduchu“.
Oficiální stanovisko úřadůy zatím nezveřejnily, ale vláda regionu uvedla, že obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí. Evakuace podle ní není nutná. Navzdory tomu odborníci připouštějí, že kouř může být toxický, informoval portál Vjorstka.
Telegramové účty zabývající se vojenskými otázkami předpokládají, že došlo k nehodě při testování mezikontinentální rakety – Sarmat, R-36M2 Vojvoda, nebo UR-100N s hypersonickým kluzákem Avangard.
Ukrajinský portál Defense Express poznamenal, že fialově zbarvený kouř je charakteristický pro rakety poháněné toxickými palivy, jako je heptil. Podle portálu by v Jasném mohlo dojít k neúspěšným testům rakety Sarmat, která explodovala téměř okamžitě po startu.
Zdroj blízký portálu The Insider varoval, že pokud byla odpálena raketa R-36M2 Vojvoda, kouř může být velmi toxický.
