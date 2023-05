Palestinská raketa zasáhla u Tel Avivu dům, exploze zabila jednoho člověka

Izraelský systém protivzdušné obrany zachytí obvykle přes 95 procent raket z Pásma Gazy. Ty však někdy Izraelce zraní. Oběti palestinského ostřelování na izraelském území z poslední doby známé nejsou. Sirény včas varují obyvatele, kteří se schovávají do krytů. Mrtvý z Rehovotu je tak první nedávnou obětí ostřelování na izraelském území.

Podle zdravotníků byl muž nalezen v těžce poničeném bytě s rozsáhlými zraněními po celém těle a nezbylo jim, než jej na místě prohlásit za mrtvého. Informuje o tom portál The Times of Israel. Izraelská záchranná služba oznámila, že do nemocnice odvezla pět zraněných.

Čtyři zranění, včetně čtyřiasedmdesátiletého a padesátiletého muže a dvou žen ve věku kolem sedmdesáti let, jsou ve středně vážném stavu a byli převezeni do nedaleké nemocnice Kaplan. Další člověk byl zraněn lehce, další dva lidé pak byli hospitalizováni se silnými úzkostmi.

Město leží asi 50 kilometrů severně od hranic Pásma Gazy a také jen asi dvacet kilometrů od Ben Gurionova mezinárodního letiště. Další rakety z Gazy ve čtvrtek zasáhly také dva domy ve městě Sderot, které leží blízko hranic palestinského pásma. To ovládá radikální islamistické hnutí Hamás. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Na Sderot už však tento týden dopadlo více raket.

Od úterka radikálové z Gazy podle izraelské armády vypálili na Izrael přes pět set raket, některé dopadly do moře či na neobydlená území. Izraelská armáda za tři dny zasáhla na 160 cílů v Pásmu Gazy.

K ukončení bojů ve čtvrtek vyzvaly ve společném prohlášení Jordánsko, Francie, Německo a Egypt. Káhira nyní zprostředkovává jednání o příměří mezi palestinským hnutím Islámský džihád a izraelskou stranou, ta zatím však nejsou úspěšná.

Nejnověji k okamžitému příměří vyzvala i Evropská unie. „Vyzýváme k okamžitému příměří, které ukončí izraelské vojenské operace v Gaze a raketové útoky proti Izraeli, které jsou nepřijatelné. Musí být respektováno mezinárodní humanitární právo,“ uvedl podle agentury AFP šéf unijní diplomacie Josep Borrell.