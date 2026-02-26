Ruskou zbrojovku rozmetala raketa Flamingo, úspěšných zásahů přibývá

Exploze Votkinským závodem otřásla minulý pátek, záběry zásahu telegramový kanál Dosije špiona zveřejnil ve středu. Střela Flamingo podle ukrajinských zdrojů zasáhla výrobní halu, kde se vyráběly motory do raket Iskander.
Při útoku utrpělo zranění jedenáct lidí, jeho následky ukázaly satelitní snímky: ve střeše haly zeje díra o velikosti 30 krát 24 metrů. Epicentrum výbuchu se podle OSINT kanálu KiberBorošno nacházelo uvnitř budovy. Vnitřní prostory pravděpodobně zcela vyhořely.
Bude odvetný úder? Nebo?