Kšeft s rajským plynem zarazila policie. Gangu zabavila přes tisíc lahví

Celý obchod řídil mladík, který se učí automechanikem. Jeho partnerka se starala o klientelu a distribuci k zákazníkům. Podle vyšetřovatelů musela počáteční investice do nelegálního obchodu vyjít na téměř 37 000 eur (téměř 950 000 korun). Policie zabavila desetitisíce eur jak v hotovosti, tak na bankovních účtech obou zadržených.



Oba zadržení stanou před soudem v Bobigny 24. září, budou se zodpovídat z „praní špinavých peněz, odmítnutí sdělení přístupového hesla do mobilního telefonu a práce na černo“. Hrozí jim až desetiletý trest.

Ke zvýšení popularity rajského plynu a také obchodu s ním přispěla pandemie covidu-19. Podle prokuratury se někteří dealeři omamných látek přeorientovali na obchod s tímto plynem, protože za to hrozí nižší tresty a je to do jisté míry výnosnější.

Spotřebitelé si krabičku s deseti desetimililitrovými kapslemi mohou opatřit v průměru za deset euro (asi 256 korun). Na večírcích se pak za deset euro prodává jeden „balónek“. Prodej probíhá nejčastěji přes sociální sítě, nabídky se objevují například na Snapchatu, kde zveřejněné příspěvky rychle mizí.