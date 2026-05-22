Rafinerií v Maďarsku otřásl výbuch. Na místě je jeden mrtvý, oznámil Magyar

„Podle prvních informací jeden člověk zahynul a sedm lidí utrpělo těžké popáleniny,“ napsal Magyar na facebooku.
Hasiči podle premiéra bojují s plameny, ale poškozené potrubí „hoří jako pochodeň“. Na místo dorazila mobilní laboratoř, která ale zatím nezjistila v ovzduší žádné koncentrace nebezpečných látek překračující limitní hodnoty.
Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi poskytnou další informace, jakmile dorazí na místo neštěstí, dodal premiér.