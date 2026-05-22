Rafinerií v Maďarsku otřásl výbuch. Na místě je jeden mrtvý, oznámil Magyar

Autor: ,
  11:13
Jeden člověk přišel ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.

V petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros došlo k výbuchu (22. května 2026) | foto: facebook.com/peter.magyar.102

„Podle prvních informací jeden člověk zahynul a sedm lidí utrpělo těžké popáleniny,“ napsal Magyar na facebooku.

Hasiči podle premiéra bojují s plameny, ale poškozené potrubí „hoří jako pochodeň“. Na místo dorazila mobilní laboratoř, která ale zatím nezjistila v ovzduší žádné koncentrace nebezpečných látek překračující limitní hodnoty.

Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi poskytnou další informace, jakmile dorazí na místo neštěstí, dodal premiér.

Tiszaújváros

Tiszaújváros

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle svědků by u sebe mohl mít sekáček. „Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“...

22. května 2026  10:24,  aktualizováno  11:26

Srbskem otřásá nález těla v sudu. Případ souvisí s policejním šéfem

Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v...

Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v bělehradské restauraci. Případ souvisí s organizovaným zločinem, stopy ukazují na náčelníka policie v Bělehradě, který byl...

22. května 2026  11:25

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Fakultní nemocnice Ostrava

Dítě z Ostravska v pondělí zemřelo po onemocnění záškrtem, nebylo očkované. Informaci potvrdil pro redakci iDNES.cz mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla. Hygienici...

22. května 2026  10:44,  aktualizováno  11:05

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

22. května 2026  10:36,  aktualizováno  10:53

Fed nepotřebuje revoluci, říká jeho nový šéf. S čím se bude potýkat Kevin Warsh

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Nový šéf amerického centrálního bankovního systému Kevin Warsh působí na veřejné scéně dvě desetiletí. Má za sebou dlouhou řadu projevů, podcastů, komentářů a rozhovorů o tom, jaký je podle něj smysl...

22. května 2026  10:43

Sudetský sjezd: Odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

22. května 2026  9:31,  aktualizováno  10:39

Pavel a německý prezident o sudetském sjezdu: Snad se ponese v duchu respektu

Prezident Petr Pavel vystoupil na dvoudenní konferencí Evropa jako úkol,...

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin. Česko a Německo...

22. května 2026  10:21

Test kanadské jednoty. Provincie Alberta uspořádá referendum o odtržení

Stoupenci nezávislosti Alberty v Edmontonu (4. května 2026)

Provincie Alberta uspořádá v říjnu referendum o tom, zda by měla zůstat součástí Kanady. Po prvním hlasování se uskuteční druhé závazné hlasování o odtržení. Podle BBC referendum představuje první...

22. května 2026  10:21

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:04

Děti možná brzy přestanou chodit do školy, zaznělo v iDNES Lounge

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma vzdělávání pro 21. stoletíjsou jsou (zleva)...

Umělá inteligence může během několika let proměnit samotný smysl školy. Podle Vojtěcha Komendy z AIExcellence, Ladislava Mrklase z CEVRO Univerzity a Jana Vöröše Mušuty z EDUinu už dnes část rodičů...

22. května 2026

Bůzek je novým členem představenstva MAFRA, Horáková Tykačová míří do dozorčí rady

Tomáš Bůzek, místopředseda představenstva fotbalové Slavie

Dne 21. května 2026 došlo ke změnám v orgánech mediální skupiny MAFRA. Novým členem představenstva MAFRA, a.s. byl zvolen na dosud neobsazenou pozici Tomáš Bůzek. Novou členkou dozorčí rady se stala...

22. května 2026  9:47

