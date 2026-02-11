VIDEO: Významná ruská rafinerie v plamenech. Udeřily na ni ukrajinské drony

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Drony zasáhly rafinerii a způsobily požár,“ uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na zprávy a záběry ze sociálních sítí. Terčem náletu se stala rafinerie společnosti Lukoil, největší v oblasti, která ročně zpracuje 15 milionů tun ropy, napsal server The Moscow Times. Podnik se specializuje na výrobu benzinu, nafty, leteckého paliva, mazutu a dalších ropných výrobků. Poslední nálet je přinejmenším devátý v pořadí, dodal portál.
Připomněl, že od loňského srpna Ukrajina systematicky útočí na ruský ropný průmysl, jen loni bylo takových útoků 120. Ztráty způsobené ruským naftařům se odhadují na více než bilion rublů.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 108 ukrajinských dronů, včetně 49 nad Volgogradskou oblastí. O celkovém počtu útočících dronů a způsobených škodách se nezmínilo.
Součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu zintenzivnilo zejména útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, ale podle mnohých chce zlomit morálku Ukrajinců, kteří se tak v mrazech ocitají bez tepla a elektřiny.