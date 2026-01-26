Přechod Rafah by se mohl otevřít do týdne, Izrael hledá posledního rukojmího

  0:51aktualizováno  0:56
Izraelská vláda souhlasí s omezeným otevřením hraničního přechodu Rafah mezi palestinským pásmem Gazy a Egyptem, a to po dokončení vojenského pátrání po těle posledního izraelského rukojmího. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua to v noci na pondělí oznámil na sociální síti X. Časový harmonogram nesdělil, podle listu The Times of Israel (ToI) by k otevření mohlo dojít do konce týdne.
Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024)

Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024) | foto: Profimedia.cz

Lidé procházejí kolem kamionů s humanitární pomocí na parkovišti v egyptské...
Letecká fotografie pořízená dronem ukazuje vysídlené Palestince vracející se do...
Vysídlení Palestinci se s počátkem příměří mezi Hamásem a Izraelem začínají...
Palestinci prchají s věcmi z oblasti Tal al-Sultan v Rafáhu po obnovených...
Chystané znovuotevření přechodu Rafah minulý týden ve čtvrtek oznámil Alí Šaas, který je předsedou palestinského technokratického výboru pro správu Pásma Gazy. Učinil tak prostřednictvím videa během ceremonie v Davosu, na které americký prezident Donald Trump spolu s pozvanými státníky formálně ustavili Radu míru. Tato rada bude dohlížet na prosazování mírového plánu v Gaze, později se chce věnovat i dalším konfliktům ve světě.

Znovuotevření přechodu je součástí Trumpova 20bodového plánu pro Pásmo Gazy. Z tohoto plánu vzešlo i současné příměří, které v pásmu vstoupilo v platnost loni 10. října.

Trumpův zeť sní o Gaze plné mrakodrapů, naráží nejen na 60 milionů tun sutin

Netanjahuova kancelář nyní sdělila, že podmínkou pro otevření Rafahu bylo navrácení všech živých rukojmích a stoprocentním úsilím palestinského teroristického hnutí Hamás o nalezení a navrácení těl všech mrtvých rukojmích. Rukojmích se Hamás se spojenci zmocnil při útoku na Izrael 7. října 2023.

V Gaze nyní zůstává jen tělo Rana Gviliho, který zahynul právě při zmíněném útoku. Izrael nyní sdělil, že jeho vojáci provádějí v Gaze operaci, během které prověřují zpravodajské informace získané při snaze najít Gviliho pozůstatky. „Po dokončení této operace a ve shodě s tím, co se dohodlo s USA, Izrael otevře přechod Rafah,“ uvedl úřad izraelského premiéra.

Deník ToI s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele napsal, že Washington očekává, že pátrání izraelských vojáků v Gaze potrvá několik dní tak, aby otevření Rafahu mohlo být do konce tohoto týdne.

Izrael zvažuje nový zákon. Umožnil by trest smrti oběšením pro palestinské vězně

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71 000 Palestinců.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 480 Palestinců.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

26. ledna 2026,  aktualizováno 

