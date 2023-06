„Odfiltrujte bělochy.“ RAF při náboru pilotů protežuje ženy a menšiny

Britské Královské letectvo (RAF) při výběrových řízeních diskriminuje bílé muže ve prospěch žen a příslušníků etnických menšin, které se snaží přijímat rychleji, a to kvůli snaze o dosažení větší diverzity. Podle serveru Sky News to vyplývá z uniklých e-mailů, do kterých měla tato televize možnost nahlédnout.