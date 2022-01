Ovoce do postele a hodně smíchu. Britové radí, jak vést kvalitnější život

Příchod nového roku je pro spoustu lidí symbolem ke změně návyků či životní rutiny. Někteří lidé touží zařadit více pohybu, jiní omezit utrácení či trávit více času aktivitami, které je naplňují.

Britský deník The Guardian přišel se sto tipy na to, jak si usnadnit a zkvalitnit život, aniž by bylo nutné vyvíjet nadměrné úsilí.

Cvičte v pondělí v noci, stejně se nic neděje

Lidé by podle deníku měli od Nového roku začít více sportovat. Pokud však kvůli cvičení nechtějí přijít o jinou oblíbenou aktivitu, cvičení by se mohli věnovat například v pondělí v noci. V takovém případě podle Guardianu nemohou zmeškat nic důležitého.

Nový rok je pro spoustu lidí také příležitostí začít se soustředit více na sebe. Lidé by podle deníku neměli zapomínat na odpočinek a relax. The Guardian tak doporučuje vyhradit si deset minut denně na aktivitu dle vlastních preferencí.

Příjemnou pohodu po náročném dni může navodit například veselý taneček sdílený na socální síti TikTok.

S příchodem nového roku by lidé měli myslet také na své zdraví a začít více využívat kuchyni. Prvním krokem k vylepšení vlastních kulinářských schopností je omezení objednávek v restauracích a aktivní vyhledávání nových receptů.

Při přípravě pokrmů je třeba myslet také na ekologii. „Znovu použijte všechny plastové sáčky – dokonce i sáčky na chleba,“ radí deník.

Smát se vlastním vtipům

Podle deníku by lidé do nového roku měli vkročit s úsměvem na tváři a smát se co nejvíce vtipům, zejména svým vlastním. V případě nepovedeného kousku tak aspoň nenastane trapné ticho.

Pokud by někdo při vyprávění vtipů snad pociťoval nutnost posílit se alkoholem, před spaním by měl spolknout dva paracetamoly a doplnit řádné množství tekutin. Následujícího rána se tak vyhne bolehlavu a nevolnosti.

V dalších bodech seznamu pro lepší život deník zmiňuje zlepšení schopnosti naslouchat. Lidé by se měli více zajímat o své okolí a po položené otázce si vždy vyslechnout také odpověď.

K ostatním lidem by měli být milí a ohleduplní. „Buďte zdvořilí k hrubým cizincům – je to zvláštně vzrušující,“ píšou.