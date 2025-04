Krejčíř si musí v JAR odpykat 35 let, vydání do Česka zatím nehrozí

Autor: iDNES.cz , ČTK

10:59

Jihoafrická republika odmítá vydat Radovana Krejčíře do Česka, dokud si neodpyká trest 35 let vězení v tamní věznici. Podle webu Odkryto to vyplývá z rozhovoru mluvčího jihoafrického ministerstva spravedlnosti pro deník News24. Krejčíř byl v JAR odsouzen za závažné trestné činy, včetně pokusu o vraždu a obchodu s drogami.