Cyklostezka na ulici West Blackhall byla dokončena vloni. Rekonstrukce si vyžádala šest milionů liber, zahrnovala instalaci nové dlažby, stromů, laviček a úpravu ulice na jednosměrnou.
Na jedné straně ulice plné místních obchůdků nahradil řadu parkovacích míst cyklopruh, na druhé dál auta stojí. „Cílem bylo oživit oblast a přilákat návštěvníky tím, že se stane příjemnější a udržitelnější pro pěší a cyklisty a podpoří kulturu kaváren a společenskou ekonomiku,“ uvedl Simon Strain, vedoucí programu Místo pro každého z organizace Wal Wheel Cycle Trust, která projekt financovala.
Zlepšení očekával i radní Jim Clocherty. „West Blackhall zažila lepší časy. Tento projekt vdechne tradiční hlavní ulici v Greenlocku nový život,“ řekl při otevření zrenovované ulice.
Cyklisté se tu ale od počátku necítili vítaní. Už při otevření bylo vidět za radními přestřihujícími slavnostní pásku, že v dálce na cyklostezce stojí zaparkovaná auta. „Bohužel stezku nemůžu použít, protože tu věčně stojí auta,“ stěžoval si Kevin McGroarty na webu radnice. „Měli by tu instalovat bariéry pro jejich vjezd,“ přidávali se další.
Naopak místním podnikatelům po roce provozu cyklostezka nevoní. „Ulice bývala rušnou obchodní oblastí, kde maloobchodníci, jako jsem já, prosperovali poskytováním služeb a zboží komunitě a jejím návštěvníkům,“ říká Chris Jewell, který tu má obchod s dětským oblečením. „Omezené parkování na ulici vedlo k drastickému poklesu obchodu a zároveň ke zvýšení dopravní zácpy jinde ve městě,“ napsal společně s dalšími sousedy v petici, již předložili městské radě.
Podpořil je i místní farář Drew McKenzie. „Cyklopruh je využíván více jako krátkodobé parkování pro auta než jako prioritní pruh pro cyklisty,“ řekl.
Rada správní oblasti Inverclyde se už peticí začala zabývat a průzkum efektivity nového cykloopatření by měl trvat do konce srpna. Radní Graeme Brooks řekl místnímu Telegraphu, že rychlejší harmonogram zatím není možný.
„Projednává se také otázka nákladů na odstranění cyklostezky a vrácení grantu organizaci Walk Wheel Cycle Trust, která projekt financovala,“ řekl s tím, že je zatím možné provizorní řešení, které by zahrnulo upravení dopravních předpisů, aby na cyklostezce auta parkovala legálně.