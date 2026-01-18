Trump vytváří novou mírovou organizaci, za členství země zaplatí miliardu dolarů

Autor: ,
  7:22aktualizováno  7:31
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů (20,9 miliardy Kč) od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru. Trump se chce stát jejím prvním předsedou a rozhodovat o tom, kdo bude přizván. Kritici mají obavy z toho, že se Trump snaží vytvořit konkurenci OSN, kterou dlouhodobě kritizuje.
Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump | foto: whitehouse.gov

Americký prezident Donald Trump pózuje s medailí, kterou mu předala nositelka...
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...
Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...
7 fotografií

Několik evropských zemí už bylo vyzváno, aby se k Radě míru připojily, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Trump už vyzval řadu světových lídrů, včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie a kanadského premiéra Marka Carneyho, aby s ním zasedli v Radě míru pro Gazu, která by spadala do širšího rámce jeho nové Rady míru, píše Bloomberg.

Rozhodnutí v Radě míru by byla přijímána většinou hlasů, přičemž každý členský stát by měl jeden hlas. Všechna odhlasovaná rozhodnutí by však podléhala schválení předsedy. Členství států by trvalo nejdéle tři roky od vstupu charty v platnost, s možností prodloužení členství předsedou. Tříletý limit by se nevztahoval na členské státy, které přispějí více než miliardu dolarů během prvního roku od vstoupení charty v platnost.

Využiji zákon o povstání a pošlu armádu, hrozí Trump protestujícím v Minnesotě

Finance by kontroloval Trump, což by bylo nepřijatelné pro většinu zemí, které by se mohly stát členy, uvedly zdroje Bloombergu. Šéfovi Bílého domu by rovněž náležela pravomoc vyloučit z organizace jakéhokoliv z členských států, přičemž rozhodnutí by mohla vetovat jejich dvoutřetinová většina. „Předseda vždy jmenuje svého nástupce do funkce předsedy,“ stojí rovněž ve stanovách.

Rada míru je podle Bloombergu v návrhu charty popsána jako „mezinárodní organizace, jejímž cílem je podporování stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty“. Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy.

Machadová věří, že Venezuela skutečně přechází díky Trumpovi k demokracii

V zakládající komisi Rady míru zasednou americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair, oznámil v pátek Bílý dům.

Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. Orgán bude také dohlížet na aktivity patnáctičlenného výboru složeného z palestinských technokratů. Izrael s ustanovením tohoto výboru nesouhlasí. Podle kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámení Bílého domu o zřízení výboru v Gaze nebylo koordinováno s Izraelem a je v rozporu s izraelskou politikou.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Dvě dívky se topily ve Vltavě u Trilčova jezu, jedna je ve vážném stavu

Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se...

Dvě dívky se v sobotu topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích. Z vody je zachraňovali kolemjdoucí společně s policisty. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu v nemocnici....

17. ledna 2026  21:37,  aktualizováno  18. 1. 7:45

Trump vytváří novou mírovou organizaci, za členství země zaplatí miliardu dolarů

Americký prezident Donald Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů (20,9 miliardy Kč) od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru. Trump...

18. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:31

Pentagon nařídil přípravu 1500 vojákům, Trump zvažuje jejich nasazení v Minnesotě

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Pentagon nařídil přibližně 1500 vojákům v aktivní službě, aby se připravili na možné nasazení do Minnesoty, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na představitele amerického ministerstva...

18. ledna 2026  7:08,  aktualizováno  7:19

Kongres ODS zvolí místopředsedy, kteří ve vedení strany doplní Kupku a Portlíka

Martin Kupka před volbou nového předsedy ODS na volebním kongresu v Praze (17....

Volební kongres občanských demokratů pokračuje v neděli druhým dnem volbou řadových místopředsedů. Z vedení ODS odcházejí dosavadní místopředsedové, exministr školství Martin Baxa a bývalá ministryně...

18. ledna 2026  6:45

Mizející rasa. Indiány nafotil jako ušlechtilé divochy, realitu si však vylepšil

Snímek amerického fotografa Edwarda S. Curtise „Mizející rasa“ zobrazuje...

Pomalu odcházejí z našeho světa. Snímek Navahů mizejících v nejasné budoucnosti se stal symbolem osudu amerických indiánů, jeho tvůrce Edward S. Curtis jim však svou celoživotní prací vybudoval...

18. ledna 2026

KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?

Jiří Vala a Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...

vydáno 18. ledna 2026

Češi propadli lékům na hubnutí. Fungují, ale injekce si musí píchat po zbytek života

Premium
ilustrační snímek

Léky na hubnutí, které v posledních letech vyvolaly celosvětovou mánii, zažívají boom i v Česku. Podle odhadů je užívá už přes 50 tisíc lidí. Ačkoli je pojišťovny plně hradí zatím jen diabetikům,...

18. ledna 2026

Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Premium
Elisabeth Kapitánová

Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka...

18. ledna 2026

Ceny energií deptají čím dál víc Američanů. Trump se stále ohání Bidenem

ilustrační snímek

Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump. Právě on přitom během...

18. ledna 2026

Kritický pohled na multikulturu. Ztratili jsme pocit sounáležitosti, říkají Angličané

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Británii Angličané prohlubují kritický pohled na multikulturu. Už nejsme společnost v pravém slova smyslu, stěžují si. Spousta z nich cítí odcizení a ztrátu sounáležitosti. Na vině jsou demografické změny ve...

18. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Po pádu laviny v rakouských Alpách v sobotu zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. Informuje o tom agentura APA. Rakouské Alpy v sobotu zasáhla...

17. ledna 2026  23:29

Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát

Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová

Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demokratů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i předsedkyní...

17. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  22:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.