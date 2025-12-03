Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU

  6:43
Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Rada to oznámila v tiskové zprávě, kterou sdílela na sociální síti X. Evropská unie chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Toto opatření „přispěje k ukončení jakékoliv závislosti na ruském plynu a posílí energetickou bezpečnost EU“, uvádí se v prohlášení.

Maďarsko a Slovensko zablokovaly prohlášení o zákazu dovozu ruského plynu do EU

Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz začne platit s koncem příštího roku, respektive na podzim 2027.

Zatímco dovoz ruského plynu má být zakázán do šesti týdnů, poté co vejde nařízení v platnost, pro stávající smlouvy bude zavedeno přechodné období.

Pro krátkodobé smlouvy uzavřené před 17. červnem 2025 bude zákaz platit od 25. dubna 2026 pro LNG a od 17. června 2026 pro plyn dodávaný potrubím.

U dlouhodobých smluv má pak být lhůta stanovena na datum 1. ledna 2027 pro zkapalněný zemní plyn. U potrubního plynu je začátek zákazu stanoven na 30. září 2027, v případě nesplnění cílů pro naplnění zásobníků se zákaz posune na 1. listopadu 2027.

Proti novému nařízení se stavěly Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání unijních ministrů energetiky koncem října jejich zástupce ale ostatní přehlasovali. Budapešť a Bratislava kvůli sporům s EU o dovoz ruských energetických surovin už vícekrát blokovaly plány na podporu Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi, připomíná agentura DPA. Podotýká, že na rozdíl od protiruských sankcí, které členské státy musí schvalovat jednomyslně a obnovovat každého půl roku, mají nová právní opatření platit trvale.

Česko pomůže Slovensku v případě ukončení dodávek ruského plynu, slíbil ministr

Dohoda obsahuje i bezpečnostní pojistku pro případ, že by zásobování plynem v jedné nebo více členských zemích mělo být ohrožené. V takových podmínkách by mohla Evropská komise těmto státům povolit, aby surovinu v Rusku nakoupily. Časově omezené dodávky ruského plynu by byly možné jen tehdy, pokud by nějaká země vyhlásila stav nouze.

V letošním prvním pololetí země EU podle údajů Eurostatu odebraly z Ruska zkapalněný zemní plyn v hodnotě 4,5 miliardy eur. Loni odtamtud dovezly potrubní plyn a LNG za 15,6 miliardy eur. Ve Spojených státech nakoupily plyn v hodnotě 19,1 miliardy eur.

Konec dovozu plynu z Ruska do pozimu roku 2027, oznámila plán Rada EU

