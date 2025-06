Od plivanců k židli po hlavě. Rabína ve Francii napadli dvakrát za několik dnů

Elie Lemmel uvedl, že seděl v kavárně na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine, když ho někdo udeřil židlí do hlavy. „Ocitl jsem se na zemi a okamžitě jsem cítil, jak mi teče krev,“ řekl rabín.

Byl prý ochromen a nebyl si jistý, co přesně se stalo. Nejprve si myslel, že něco muselo spadnout z okna nebo ze střechy, než ho napadlo, že byl napaden. „Bohužel, vzhledem k mým vousům a kipě (židovské pokrývce hlavy, pozn. redakce) jsem tušil, že to bude asi ten důvod, a je to smutné,“ řekl.

O dnešním útoku informoval mimo jiné deník Le Parisien, který zveřejnil záběry ze zadržení pachatele.

Útočníka přijali na kliniku

Německá agentura DPA uvedla, že útočníkem je mladý muž původem z Pásma Gazy, který má povolení pro pobyt v Německu. Podle státního zastupitelství nejprve zadržela policie a po psychiatrickém vyšetření ho přijali na kliniku. Vyšetřují ho pro závažný násilný čin z náboženských důvodů.

Dnešní incident následoval po jiném, který se odehrál minulý týden ve městě Deauville v Normandii, kdy Lemmela napadli tři neznámí opilí útočníci a udeřili ho do břicha.

Rabín uvedl, že byl zvyklý na „nepříliš přátelské pohledy, nějaká nepříjemná slova kolemjdoucích či plivance na zem“, ale nikdy před těmito dvěma útoky nebyl fyzicky napaden. „Náboženství by se nikdy nemělo stát spouštěčem násilí,“ řekl.

„Útočit na člověka kvůli jeho víře je ostuda. Nárůst protináboženských činů vyžaduje mobilizaci nás všech,“ uvedl dnes ministr vnitra Bruno Retailleau na sociální síti X.

Francie čelí růstu zločinů z nenávisti. Podle oficiálních údajů zveřejněných v březnu zaznamenala policie v loňském roce jedenáctiprocentní nárůst rasistických, xenofobních a protináboženských trestných činů. Údaje neobsahovaly rozdělení útoků podle náboženství.