Twitter maže účty spiklenecké teorie QAnon, podle které státníci mučí děti

Twitter nyní přestane témata spojená s QAnon doporučovat v nabídce „Trendy pro vás“, uživatelům přestane nabízet sledování účtů napojených na hnutí a chce blokovat sdílení odkazů na toto téma. Dále síť oznámila, že bude trvale zakazovat činnost lidem, kteří sdílí příspěvky o QAnon a porušují pravidla kolem koordinovaných aktivit nebo se snaží obcházet dřívější zákazy činnosti.

V rámci této snahy už Twitter v poslední době zablokoval více než 7 000 účtů, které přidávaly obsah související s QAnon. Mluvčí Twitteru řekla americkým médiím, že opatření se dotknou asi 150 tisíc účtů.

„Jasně říkáme, že budeme tvrdě vymáhat naše pravidla v případě chování, u kterého hrozí vyvolání újmy mimo online sféru. V souladu s tímto přístupem tento týden přijímáme napříč našimi službami další kroky ohledně takzvaných aktivit QAnon,“ vysvětlila firma v sérii tweetů na jednom ze svých oficiálních účtů.

„Opatření budou komplexně zavedena tento týden,“ dodává prohlášení. Twitter prý zasahuje kvůli rostoucímu nebezpečí, které je s těmito aktivitami spojené, přičemž odkazuje mimo jiné na koordinované obtěžování „jednotlivých obětí“.

Stoupenci spiklenecké teorie byli v posledních měsících spojováni také s dezinformacemi kolem nemoci covid-19 a protestů proti policejní brutalitě.

Hnutí QAnon

A co že to vlastně QAnon je? Obsáhlá červnová reportáž magazínu The Atlantic shrnuje základní prvky takto: „Q je členem zpravodajské nebo vojenské komunity a má důkazy, že zkorumpovaní světoví lídři po celém světě tajně mučí děti. Pachatelé jsou pevnými součástmi hlubokého státu (spojení používané pro údajnou skupinu vlivných hráčů, kteří ze zákulisí řídí vládu, pozn. red.) a Donald Trump neúnavně pracuje, aby jejich plány zmařil.“

Příspěvky také popisují, že zástupci těchto politických, podnikatelských i kulturních elit uctívají Satana a zneužívají děti. Jiný popis od reportérů NBC News zněl takto:

„QAnon je nepřehlednou konspirační teorií bez jakéhokoli zjevného ukotvení v realitě. V jejím jádru je tvrzení, že anonymní Q na okrajových diskusních fórech 4chan a 8chan vypouští informace o Trumpově přísně tajné válce proti tajnému spolku zločinců v čele s (někdejší ministryní zahraničí) Hillary Clintonovou a hollywoodskou elitou. Pro tato tvrzení neexistují žádné důkazy.“

Teorie se zrodila v obskurních zákoutích internetu, postupně ale začala prosakovat do vrcholné politiky USA, ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by se zakládala na pravdě. Za Republikánskou stranu budou v listopadu do Kongresu kandidovat nejméně dvě ženy, které QAnon vyjádřily podporu.



Prezident Trump toto zatím explicitně neučinil, často ale na Twitteru sdílí příspěvky od stoupenců konspirační teorie a zboží odkazující na QAnon se běžně prodává v místech prezidentových mítinků s voliči. Jeho volební štáb loni použil symboliku hnutí v jednom ze svých spotů, který později stáhl.

Vnitřní teroristická skupina

Tohle není jen extrémní forma komunikační strategie zaměřené na spřízněné voliče. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) loni v interním dokumentu, jehož obsah unikl do médií, QAnon klasifikoval jako vnitrostátní teroristickou hrozbu.

NBC News už dříve napsala, že stoupenci QAnon byli spojováni s neúspěšnou snahou zorganizovat atentát na politika, s ničivým lesním požárem v Kalifornii a s ozbrojenou konfrontací s lokálními policisty v Arizoně.

Americká média označují iniciativu Twitteru za bezprecedentní co do svého rozsahu, proti obsahu spojenému s QAnon nicméně nedávno zakročil i Facebook. Ze své platformy odstranil desítky účtů a stránek kvůli podezření z nekalých snah ovlivnit výsledek amerických voleb.

Nejmenovaní pracovníci Facebooku nyní řekli deníku The New York Times, že společnost chystá podobné kroky jako Twitter a konkrétní opatření oznámí příští měsíc. „Krok Twitteru je odvážný, vzhledem k obtížnosti a prostředkům, které vyžaduje vystopování, mazání a blokování podobného obsahu,“ řekla rozhlasové stanici NPR odbornice na nová média z Kalifornské univerzity v Los Angeles Sarah Robertsová.