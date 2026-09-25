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V Soči dokončili přestavbu Putinova sídla. Kvůli útokům tam ale přestal jezdit

Autor:
  11:20
Rezidence ruského diktátora Vladimira Putina v Soči na archivní fotografii...

Rezidence ruského diktátora Vladimira Putina v Soči na archivní fotografii (nedatováno) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímky podle ruského portálu Proekt naznačují, že byla část rezidence...
Ruský prezident Vladimir Putin (16. září 2026)
Satelitní snímky podle ruského portálu Proekt naznačují, že byla část rezidence...
Rezidence ruského diktátora Vladimira Putina v Soči na archivní fotografii...
43 fotografií
V jihoruském Soči finišuje přestavba rezidence diktátora Vladimira Putina. Zakázku bez výběrového řízení dostala na starost firma napojená na jeho přítele, která pro šéfa Kremlu stavěla v minulosti i na okupovaném Krymu. Kvůli ukrajinským útokům v oblasti však Putin sídlo v poslední době přestal využívat. Ač byla kolem objektu zřízena neprostupná bezpečností zóna.

Staré budovy rezidence Bočarov Ručej firma zdemolovala v roce 2024 a od té doby na černomořském pobřeží ustavičně staví. Generálním dodavatelem stavby je skupina společností Transstrojinvest se sídlem na Krymu, která je podle BBC Russia napojená na Putinova přítele Arkadije Rotenberga.

Firma, jejímž ředitelem je Alexej Fomenko, stavěla pro Vladimira Putina a ředitele ruské Federální bezpečnostní služby Alexandra Bortnikova v minulosti právě na okupovaném Krymu a podílela se také na rekonstrukci dětského tábora Artěk.

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Pracovníky společnost sháněla prostřednictvím sociálních sítí a pracovních portálů. V inzerátech areál označovala jako „strategický objekt“ a uchazeči upozorňovala, že budou muset projít přísnými bezpečnostními prověrkami. Mzdu dostávají dělníci vyplacenou v hotovosti, k tomu jim náleží také tři jídla denně a bonusem je pobyt na ubytovně s bazénem.

Zpočátku firma hledala pouze mezi ruskými občany bez trestního rejstříku, později se mohli hlásit také Bělorusové, Kazaši a Kyrgyzové, píše pravodajský kanál Nexta.

Z údajů zanesených v soudních dokumentech vyplývá, že utajovaná státní zakázka Federální ochranné služby (FSO) byla zadaná bez jakéhokoli výběrového řízení a její cena je pevně stanovená. Na kolik však přesně stavba vyšla, lze jen odhadovat na základě veřejně dostupných pracovních nabídek na jednotlivé subdodávky. U nich jsou uvedené částky ve výši 90, 150, 250, 400 a 500 milionů rublů.

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Cena je tak neúměrně vysoká tomu, kolik času na místě samotný prezident tráví. Putin návštěvy Soči totiž od počátku války s Ukrajinou v roce 2022 značně omezil.

Podle výpočtů tam před začátkem války zavítal 24krát, v roce 2022 třináctkrát a v letech 2024 a 2025 už jen dvakrát ročně, píše s odkazem na Financial Times portál Meduza. Krasnodarský kraj, v němž Soči leží, ve čtvrtek vyhlásl kvůli ukrajinským útokům stav nouze.

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Na tamní pobřeží Černého moře často dopadají ukrajinské drony. I proto se okolo Putinovy rezidence, jež se nachází v hustě osídlené oblasti plné domů, sanatorií a veřejných pláží, buduje bezpečnostní zóna o rozloze tří kilometrů čtverečních.

V té bude zakázané nejen používat drony či předměty připomínající zbraně, ale také vyvěšovat transparenty, chovat zvířata nebo opravovat vozidla. Také lodě budou moci kotvit jen na jediném vybraném místě. Úřady v této souvislosti plánují obyvatele odškodnit.

Putin má v Krasnodarském kraji honosnou rezidenci také v Gelendžiku nedaleko Novorossijsku.

Válka na Ukrajině

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