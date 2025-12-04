Váš otec mi zabil bratra! Novinář tvrdí, že v Paříži udeřil na Putinovu tajnou dceru

  12:55
Ukrajinský novinář Dmitrij Svjatněnko tvrdí, že potkal v Paříži údajnou dceru ruského prezidenta Vladimira Putina Jelizavetu Krivonogichovou. Ženu pronásledoval a ptal se jí, zda se chystá přijet do Kyjeva jako „vzdušná obrana“. Odkazoval na neustavičné dronové a raketové útoky Ruska na Ukrajinu. Video pořízené novinářem se rozšířilo po internetu.

Válka na Ukrajině

Neověřené video sdílelo východoevropské médium Nexta na síti X. Podle záběrů došlo mezi ženou a ukrajinským novinářem z portálu TSN ke krátké slovní výměně.

„Váš před třemi týdny zabil mého bratra,“ říká muž za kamerou. „Jak se ti tu v Evropě vůbec žije? V téhle nenávistné, proklaté Evropě, téhle Gay-ropě,“ pokračuje.

Dcera Vladimira Putina v ulicích Paříže
Nejmladší dcera ruského diktátora Vladimira Putina Jelizaveta Krivonogichová (30. listopadu 2021)
Nejmladší dcera ruského diktátora Vladimira Putina Jelizaveta Krivonogichová (30. listopadu 2019)
Nejmladší dcera ruského diktátora Vladimira Putina Jelizaveta Krivonogichová (30. listopadu 2019)
18 fotografií

„Nemáte povolení mě točit,“ říká žena a pokračuje v chůzi. Vyhýbá se očnímu kontaktu s kamerou a tvář si zakrývá vlasy a límcem svetru, zatímco ji novinář následuje a pokračuje v konfrontaci.

Putinova dcera pracuje v pařížských galeriích, vystavují i ukrajinská díla

Podle původního příspěvku také Krivonogichová dodala, že muži „nemůže nijak pomoci“.

Jelizaveta Krivonogichová (22) je údajně Putinovou nejmladší nemanželskou dcerou a od začátku války, kterou Rusko rozpoutalo před necelými čtyřmi roky, žije v utajení v Evropě. Podle ukrajinských médií se živí jako DJ a vystupuje pod pseudonymy Luiza Rozovová a Jelizaveta Olegovna Rudnovová.

Putinova údajná dcera odsoudila svého otce, tvrdil portál. Článek pak stáhl

Ve Francii studovala management pro oblast kultury na soukromé univerzitě ICART, ale kvůli nedostatku kreditů studium musela přerušit. Na školu se však vrátila, ale momentálně ji podle ředitele již nenavštěvuje. V létě ruská umělkyně Nasťa Rodionovová upozornila na to, že Krivonogichová vystavuje v pařížských galeriích protiválečné umění, ruské i ukrajinské.

Z manželství s Ljudmilou Putinovou má ruský diktátor dvě dospělé dcery, Mariju Voroncovovou a Katěrinu Tichonovovou. S bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou pak má dva malé syny, devítiletého Ivana a pětiletého Vladimira mladšího. Ti žijí v naprosté izolaci v Putinově rezidenci na Valdaji.

Váš otec mi zabil bratra! Novinář tvrdí, že v Paříži udeřil na Putinovu tajnou dceru

