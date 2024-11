Fico zvažuje změnu volebního systému. Chce autokracii, bojí se opozice

Podle Roberta Fica by se na Slovensku měl snížit počet politických stran v parlamentu. Navrhuje například zvýšení hranice pro vstup do parlamentu ze současných pěti na sedm procent. Nízká je podle jeho názoru také kauce pro politické strany. Ze současných 17 tisíc eur (430 tisíc korun) by ji tak chtěl zvýšit na půl milionu eur. Předseda slovenské vlády to řekl v sobotu v diskusním pořadu STVR Sobotní dialogy.

Připustil, že k takové změně volebního systému musí být široká politická shoda. „Tento politický systém má sto stran, tady je potřeba učinit nějaké zásahy do politického systému. Tady musí být dohoda s ostatními,“ citovala Fica agentura TASR. Ke změnám by podle slovenského premiéra mohlo dojít až později, nikoliv v tomto volebním období. Aktuální systém prý Slovensku škodí.

V současnosti musí strana pro vstup do Národní rady SR získat alespoň 5 % všech platných hlasů. U dvou a trojkoalic se tato hranice zvyšuje na 7 %, a pro seskupení čtyř a více stran platí kvorum 10 %.

Putinizace Slovenska, reaguje opozice

Proti výrokům Fica se ohradili opoziční politici. „Potvrzuje, že se stále více podobá ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi,“ uvedl v příspěvku poslanec Ondřej Dostál (poslanecký klub strany Svoboda a Solidarita).

„Zvýšení volební klauzule by nechránilo volnou soutěž politických sil, ale zcela zjevně by ji poškodilo a omezilo. Jediným důvodem může být Ficova snaha omezit politickou soutěž, poškodit opozici a přiblížit politický systém demokratické Slovenské republiky tomu, který existuje v Putinově Rusku,“ napsal Dostál. Podle poslance neškodí Slovensku aktuální politický systém, ale právě Robert Fico a jeho strana a vláda.

Na Ficův návrh reagovala také předsedkyně opoziční strany Za lidi Veronika Remišová, podle které chce na Slovensku nastolit autokracii. „Pokud by se jeho návrh stal realitou, měl by Fico v parlamentu ústavní většinu a už by mu nic nebránilo v tom, aby Slovensko proměnil na druhé Bělorusko,“ uvedla Remišová. Premiérovy výroky považuje politička za důkaz, že je Fico zcela odtržen od hodnot, které přinesl listopad 1989.

„Jeho slova o potřebných zásazích do politického systému jsou nebezpečná a zničující pro budoucnost naší země. Fico dnes otevřeně říká, že chce zničit politickou soutěž, omezit svobodu a vytvořit podmínky pro to, aby autokraté – jako on – mohli ovládat Slovensko bez možnosti kritiky a politického zápasu,“ uvedla politička na Facebooku.