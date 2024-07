V tu chvíli chcete Putina zabít, řekl Zelenskyj k útoku na dětskou nemocnici

„Neuvěřitelně to rve srdce, přijít takhle o lidi, o děti,“ řekl Zelenskyj v úterý během vystoupení v Institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

„Když vidíte ty lidi, rodiče, když jim děti umírají, v takové chvíli chcete Putina zabít. To je to, co všichni chceme, hodně moc,“ zdůraznil ukrajinský prezident. Také dodal, že ruský prezident musí „něco pít“, protože bylo naprosto jasné, že ruská raketa mířila na dětskou nemocnici.

„Nepřemýšlí (o tom), nezáleží mu na tom, co se děje na Ukrajině. Nebyl to útok na vojenský cíl nebo něco podobného, ​​ani chyba s raketou. Ne, raketa mířila přímo na nemocnici a není to poprvé,“ dodal Zelenskyj.

Na otázku, zda věří, že Rusko úmyslně provedlo masivní útok v souvislosti s tím, že těsně po tom začal summit NATO, Zelenskyj odpověděl: „Ano, byl to jeho (Putinův) signál. Je to jeho signál světu, všem lidem.“

Při pondělním útoku na nemocnici Ochmatdyt zemřely čtyři desítky lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Šlo o jeden z nejsmrtelnějších ruských vzdušných úderů na Ukrajinu za poslední měsíce.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruské propagandistické zdroje se snaží odvést vinu od Ruska. Šíří nepravdivá tvrzení, že Ukrajina využívala nemocnici či její část k léčbě zraněných ukrajinských vojáků nebo že zde ukrajinská armáda skladovala rakety. Častým tvrzením je to uváděné i ruským ministerstvem obrany, že nemocnici zasáhla ukrajinská raketa.

I Kreml trvá na tom, že ruské síly při pondělním úderu na ukrajinské cíle nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě nezasáhly. Řekl to bez podání důkazu kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.