Tři nastartovaná letadla čekala na odlet do Istanbulu, nebo to tak aspoň vypadalo, ale bylo to mnoho vrtulí pro nic.

Mohlo se přes noc samozřejmě stát, že si to ruský vůdce Putin rozmyslel a rozhodl se přijet, ale nemělo by to logiku. Těžko by se něco dojednalo, protože pozice Ukrajiny a Ruska jsou neslučitelné.