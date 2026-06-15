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Trump jednal s Putinem i Zelenským. Oba chtějí podniknout kroky k míru, řekl

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  18:59
Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7.
Donald Trump (10. června 2026)

Donald Trump (10. června 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě, kde se...
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Šéf Bílého domu uvedl, že s oběma prezidenty vedl dobrý rozhovor. Válku na Ukrajině vyvolalo Rusko, jehož armáda na Putinův rozkaz v únoru 2022 zemi napadla.

Trump neupřesnil, co by Putin a Zelenskyj mohli učinit. Uvedl jen, že oba se zdají být ochotni něco kolem války podniknout. Prezidenti Ruska a Ukrajiny v minulosti opakovaně hovořili o tom, že jsou otevřeni mírovým jednáním, ta ale zatím výsledky nepřinesla.

Putin telefonicky blahopřál Trumpovi, do Bílého domu volal i Zelenskyj

Kreml v neděli oznámil, že američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, který je Trumpovým zetěm, brzy znovu pojedou do Moskvy.

Spojené státy se od loňského návratu Trumpa do Bílého domu snaží mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovat mírovou dohodu. Dosavadní jednání ale žádný průlom nepřinesla. Rusko si klade územní požadavky a také chce, aby součástí případné mírové dohody byl i závazek, že Ukrajina se nikdy nestane členem NATO. Kyjev některé ruské požadavky, především ty územní, považuje za nepřijatelné. Navrhuje zastavit boje na současné linii a zahájit mírová jednání, což odmítá zase Moskva.

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