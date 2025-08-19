Obyvatelé Moskvy se dívají s nadějí na setkání Putina a Zelenského

Vyhlídka na brzké setkání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským vzbudila optimismus mezi obyvateli Moskvy. Schůzka prezidentů by se mohla uskutečnit do dvou týdnů, více než tři a půl roku po začátku rozsáhlé ruské invaze.
Americký prezident Donald Trump, který se minulý týden v pátek setkal s Putinem na Aljašce a v pondělí se Zelenským ve Washingtonu, oznámil, že „zahajuje přípravy“ na mírový summit. Kreml jej ale zatím oficiálně nepotvrdil.

Pro většinu obyvatel Moskvy, oslovených v centru města, bylo načase, aby oba lídři jednali napřímo.

„Je jasné, že se měli sejít už na začátku, ale byli tací, kteří chtěli, aby se to protahovalo,“ domnívá se třiadvacetiletý Vjačeslav, oslovený poblíž Kremlu.

Tento budoucí úředník, který stejně jako většina dotázaných odmítl uvést celé jméno, je přesvědčen, že schůzka Putin-Zelenskyj „se stala možnou až v důsledku politických či ekonomických změn“ v Evropě, když pozice spojenců Kyjeva oslabila kvůli Trumpově snaze ukončit konflikt co nejrychleji.

Moskvan jménem Roman, původem ze Stavropolského kraje na jihu Ruska, předpokládá, že „pokud k takovému setkání dojde, konflikt rychle skončí“. Přál by si, aby se „uskutečnilo už dávno“, protože „mezitím zahynulo tolik mladých lidí“.

Ocitne se v těžké situaci. Trump připustil, že Putin možná nechce dohodu

„Chci, aby všechno skončilo mírem, protože jsme součástí jednoho slovanského národa,“ dodává devětatřicetiletý hudebník, který je přesvědčen, že se summit musí konat „v Rusku, z bezpečnostních důvodů“.

Už „jakýkoliv kontakt“ mezi ruským a ukrajinským prezidentem bude pozitivní věc, souhlasí šedesátiletá realitní makléřka Světlana Čvedovová, kterou AFP zastihla před moskevským Velkým divadlem.

Rusko je podle ní teď „v dobré pozici a výsledek musí být pozitivní“. Zároveň však označuje za skandální, že Putin, na kterého vydal Mezinárodní trestní soud zatykač, riskuje zatčení, pokud by se vydal do některých zemí.

„O všem rozhodnou ti nahoře, aniž by se nás ptali

Jiní obyvatelé Moskvy se označili za apolitické a kategoricky odmítli k tématu cokoliv říct.

Podle devatenáctiletého studenta z Petrohradu Ilji Denisova „nemá smysl sledovat politický kontext“, protože „o všem rozhodnou ti nahoře, aniž by se nás ptali“.

Aby dohoda Ruska a Ukrajiny byla funkční, Putin z ní musí vyjít jako vítěz, říká expert

Navíc pochybuje, že by se Putin a Zelenskyj skutečně setkali. „I kdyby se viděli, nikam to nepovede, protože se navzájem nesnášejí,“ říká přesvědčeně.

Obchodní zástupkyně Xenija, které je kolem padesátky, zase připomíná, že Putin opakovaně prohlásil, že Zelenského nepovažuje za legitimního prezidenta, protože jeho mandát vypršel v roce 2024 a kvůli válce nebylo možné uspořádat volby.

Podle ní musí Rusku připadnout všechna území, která v bojích získalo. „Lidé za tato území umírali, proto jsou naše,“ uzavírá.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

