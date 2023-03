Zatknou Putina na summitu v JAR? Bylo by to vyhlášení války, varuje Medveděv

Jihoafrická republika je jedním ze 120 států světa, které mají povinnost zadržet po vstupu na své území každého, na koho byl vydán zatykač ICC. Minulý týden jej haagský soud vydal na Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou, a to v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

„Jihoafrická republika se bude muset podívat na nynější ustanovení našich právních předpisů. Budeme také muset (situaci) projednat jako vláda a i s našimi kolegy v Rusku a poté určit další postup,“ uvedla jihoafrická ministryně Pandorová v rozhovoru se státní televizí SABC. K ruské invazi na Ukrajinu zaujala JAR neutrální stanovisko a odmítla výzvy Západu, aby odsoudila kroky Moskvy, s níž udržuje blízké vztahy.

Putin se v JAR má v srpnu zúčastnit summitu BRICS, jehož dalšími členy jsou kromě JAR a Ruska také Čína, Indie a Brazílie. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru navštívil ruský prezident jen osm zemí, přičemž žádná z nich nepatří pod jurisdikci ICC.

Medveděv, který kromě prezidentského úřadu zastával i funkci premiéra a nyní je místopředsedou ruské bezpečnostní rady, uvedl, že by se jakýkoliv pokus o Putinovo zatčení rovnal vyhlášení války Moskvě. Reagoval tak mimo jiné na vyjádření německého ministra spravedlnosti Marka Buschmanna, podle kterého by se Berlín musel řídit rozhodnutím ICC a Putina v případě cesty do Německa zatknout.

„Představme si – samozřejmě taková situace nikdy nenastane – ale i přesto si představme, že by se to stalo. Současná hlava jaderného státu by jela na území, řekněme Německa, a byla by zatčena. Co by to bylo? Bylo by to vyhlášení války Ruské federaci,“ uvedl Medveděv. „V takovém případě by veškerý náš arzenál letěl na Spolkový sněm, na úřad kancléře a tak dále,“ citovala ho agentura TASS.

Jihoafrická republika v roce 2015 čelila kritice za to, že navzdory mezinárodnímu zatykači umožnila tehdejšímu súdánskému prezidentovi Umarovi Bašírovi opustit její území, aniž by jej zadržela. Bašír se tehdy do země vypravil na summit Africké unie. Vláda JAR tvrdila, že je chráněn diplomatickou imunitou.