Správa Záporožské elektrárny bez Kyjeva. Jednáme o tom s USA, řekl Putin

Autor:
Sledujeme online   11:10
Rusko podle prezidenta Vladimira Putina jedná se Spojenými státy o společné správě Záporožské jaderné elektrárny bez účasti Ukrajiny. Uvedl to na setkání se zástupci podniků, informoval o tom portál Kommersant. Americká strana má podle Putina zájem mimo jiné o využití elektrárny pro těžbu kryptoměn. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím oznámil, že se chce v brzké době setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15. června 2023) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (25. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin (25. prosince 2025)
Velín Záporožské jaderné elektrárny v Energodaru. (2. března 2024)
10 fotografií

Zvláštní zpravodaj portálu Kommersant Andrej Kolesnikov uvedl, že na uzavřeném jednání s členy Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů se ruský prezident „nijak netajil tím, že se diskutuje otázka společného řízení Záporožské jaderné elektrárny s Američany“. „Američtí kolegové například projevili zájem zapojit se do těžby kryptoměn v Záporožské jaderné elektrárně,“ citoval Kolesnikov Putina.

Šéf Kremlu dále uvedl, že z americké iniciativy probíhají také diskuze o dodávkách elektřiny na Ukrajinu. Američané se jej podle Putina dotazovali, zda by v elektrárně mohli pracovat ukrajinští specialisté. Putin uvedl, že tam působí stejně jako dříve, nyní však již mají ruské pasy.

List The Wall Street Journal dříve informoval, že Spojené státy předložily Evropanům v souvislosti s mírovými jednáními o Ukrajině návrhy na výstavbu ukrajinských datových center, která by byla napájena elektřinou ze Záporožské jaderné elektrárny. Američané by k výstavbě těchto center chtěli využít zmrazená ruská aktiva.

Rusko obsadilo největší jadernou elektrárnu v Evropě na začátku invaze a její kontrola je jednou z klíčových otázek jednání o ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že americká strana prosazuje model, podle něhož by elektrárnu společně provozovaly Ukrajina, Rusko a USA, přičemž Spojené státy by se staly hlavním správcem společného podniku. Zelenskyj zároveň upřesnil, že Kyjev preferuje variantu, v níž by elektrárnu spravovaly výhradně Ukrajina a USA, a zisky z vyrobené elektřiny by si rozdělily rovným dílem.

Alternativa G7, obnova dodávek energie. Jak USA chtějí vrátit Rusko do hry

Podle Kommersantu Putin na setkáních hovořil především o mírových jednáních s USA a Ukrajinou. Uvedl, že Američané v důsledku jednání s evropskými partnery ustoupili od některých vlastních návrhů, což označil za projev slabosti.

Zelenskyj se chce v brzké době setkat s Trumpem

Zelenskyj v pátek na sociální síti X napsal, že se chce v brzké době setkat s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Podle něj je možné do konce roku rozhodnout o řadě klíčových otázek.

„Rustem Umerov informoval o svých posledních kontaktech s americkou stranou. Neztrácíme ani jediný den,“ uvedl Zelenskyj po schůzce s Umerovem, který je hlavním ukrajinským vyjednavačem. „Dohodli jsme se na setkání na nejvyšší úrovni – s prezidentem Trumpem v brzké budoucnosti,“ dodal.

Proč ta tvrdost a hra o čas? Generálové přesvědčili Putina, že válku brzy vyhraje

Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešené však zůstávají zejména ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve čtvrtek podle agentury TASS hovořila sice o malém, ale jistém pokroku, zároveň však naznačila, že západoevropské země se jej snaží torpédovat.

Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, který kritici označovali za nápadně proruský. Zohledňoval totiž hlavní ruské požadavky, včetně vydání dosud nedobytých regionů na Donbasu, zákazu vstupu Kyjeva do NATO či výrazného omezení početních stavů ukrajinské armády. Naopak na Rusko se žádný limit týkající se velikosti jeho ozbrojených sil nevztahoval.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Vemoland, domov Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska

Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025)

Noční ruské údery na přístav v jihoukrajinské Oděse poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to v pátek bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba....

26. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  12:34

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

26. prosince 2025  12:21

Na Boží hod vyhrála u diváků slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak

Z pohádky Největší zázrak

Premiéru pohádky Největší zázrak si na Boží hod nenechalo na obrazovkách České televize ujít 1,8 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti 44,19 %. Zásah pořadu se vyšplhal na 2,3...

26. prosince 2025  11:30

Správa Záporožské elektrárny bez Kyjeva. Jednáme o tom s USA, řekl Putin

Sledujeme online
Záporožská jaderná elektrárna na Ruskem okupované jihovýchodní Ukrajině (15....

Rusko podle prezidenta Vladimira Putina jedná se Spojenými státy o společné správě Záporožské jaderné elektrárny bez účasti Ukrajiny. Uvedl to na setkání se zástupci podniků, informoval o tom portál...

26. prosince 2025  11:10

Porucha trakčního vedení komplikuje provoz vlaků v Praze, nabírají zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Poškozené trakční vedení v pátek dopoledne zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava...

26. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:29

OBRAZEM: Babišovy slzy i Zemanův polibek smrti. Nejlepší politické fotky roku

Volby do poslanecké sněmovny 2025. Hnutí Ano Andrej Babiš. (4. října 2025)

Předvolební kampaně plné emocí, demise vlády i jmenování nové, Babišovy slzy ve Sněmovně, návraty známých tváří i okamžiky, které změnily další směřování stran. Rok 2025 byl v politice mimořádně...

26. prosince 2025  10:12

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.

Vánoce jsou časem betlémské hvězdy a pohledů k noční obloze. Letos ale přicházejí ve velmi zajímavé chvíli pro astronomii. Lidstvo má totiž v ruce skutečně vážného kandidáta na stopu života mimo...

26. prosince 2025

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Požár bytu v Kamenici.

V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...

26. prosince 2025  9:18,  aktualizováno 

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Zeman vystoupí s projevem. Na Štědrý den sepsul Fialovu vládu, splnila mu přání

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupí v pátek ve 13 hodin s vánočním projevem. Oznámil to ve středu na svém Facebooku. Prozradil také, že letos se mu splnilo jedno velké přání.

26. prosince 2025  8:57

Špičkového brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupují Japonci

Společnost Tescan vyrábí elektronové mikroskopy už tři desetiletí a patří mezi...

Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun), uvedla...

26. prosince 2025  8:50

Polské stíhačky vzlétly k ruskému letadlu. Provokace jsou pod kontrolou, říká ministr

Stíhačka Rafale

Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska. Ráno pak vyslalo stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem....

26. prosince 2025  7:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.