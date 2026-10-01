Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajině se s údery daří, připustil Putin. Nevyloučil použití jaderných zbraní

Autor: ,
  18:41aktualizováno  18:59
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v...

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě. (1. října 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v...
Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...
Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...
Expoloze v továrně u Jaroslavl si vyžádala nejméně 14 mrtvých. Podle ruských...
11 fotografií
Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Situace se však podle něj zlepší s tím, jak bude slábnout to, co nazval západní hegemonií. Varoval, že může dojít k použití jaderných zbraní. Připustil, že Ukrajina částečně dosáhla svých cílů při zásazích ruských rafinerií. Údery podle jeho odhadů Rusko stály jedno procento HDP.

„Bez ohledu na to, jaký scénář se v nadcházejících letech v globálním měřítku naplní, je pokračování mezinárodních konfliktů bohužel vysoce pravděpodobné. To je částečně způsobeno tím, že probíhající zásadní změny, a příležitosti, které přinášejí, podněcují ambice a ochotu riskovat vidinou zdánlivě obrovského zisku,“ řekl Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě.

Podle šéfa Kremlu „svět dosáhl rozhodujícího, zlomového bodu ve svém vývoji“. Zdůraznil, že přední světové mocnosti disponují zbraněmi schopnými „zničit veškerý život“ nebo přivést planetu do katastrofického stavu. „Neexistuje žádná záruka, že tyto zbraně nebudou nikdy použity, poznamenal Putin.

„Řekl bych, že když na začátku představení někde na zdi visí zbraň, nakonec určitě vystřelí. Musíme to mít na paměti a vyhnout se tomu,“ dodal s odkazem na pravidlo známé jako Čechovova puška, podle něhož jakýkoliv divadelní prvek ukázaný na začátku dějství musí mít nějaký význam pro další děj.

Nasadíme všechny dostupné zbraně, varuje Rusko před blokádou Kaliningradu

„Znepokojivé trendy, které pozorujeme na mezinárodní scéně, nás nutí zamyslet se nejen nad tím, jak v nadcházejícím období moudřeji, efektivněji a spravedlivěji organizovat globální spolupráci, ale také nad tím, jak zachovat globální mír a bezpečnost právě teď, kdy mnoho předchozích právních norem bylo zavrženo a nové dosud nevznikly,“ poznamenal Putin.

Podle něj je otázka zaručení bezpečnosti a identity zemí při zachování tempa technologického rozvoje pro moderní svět aktuální. Varoval před důsledky prudkých technologických změn včetně šíření umělé inteligence (AI).

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Chroptěla, strhala ze sebe prostěradlo. Svědci popsali průběh zpackané popravy

Archivní snímek Christy Pikeové, odsouzené k trestu smrti, při příchodu k soudu...

Americká vražedkyně Christa Pikeová mumlala, chroptěla a těžce dýchala ještě hodinu poté, co jí při neúspěšné popravě v Tennessee podali dvě dávky smrtící látky. Žena neztratila vědomí a skončila v...

Sněmovna začíná hlasovat o nedůvěře vládě, opozice nemá dost hlasů

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš před hlasováním o nedůvěře vládě (1. října 2026)

Ve Sněmovně začíná hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Výsledek byl předem daný. Opozice má jen 92 hlasů, zatímco vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě 108. Premiér se se před hlasování...

1. října 2026  6:01,  aktualizováno  19:04

Ukrajině se s údery daří, připustil Putin. Nevyloučil použití jaderných zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v...

Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Situace se však podle něj zlepší s tím, jak bude slábnout to, co nazval...

1. října 2026  18:41,  aktualizováno  18:59

Nenecháme se znejistit hybridními útoky Ruska, prohlásil německý kancléř Merz

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil spolu s generálním tajemníkem NATO...

Evropa se ruskými hybridními útoky nenechá znejistit, je na ně připravena a jasně na ně odpoví. Ve slavnostním projevu při předávání Vestfálské mírové ceny to ve čtvrtek řekl německý kancléř...

1. října 2026  18:57

Záchrana letadla se změnila v politickou bitvu. Netanjahu varoval den předem

Premium
Útočícího pilota zadrželi Saúdové a vyslíchají ho, řekl Netanjahu

Cestující přemohli útočníka, pobodaný pilot otevřel dveře kokpitu a letadlo bezpečně přistálo. V Izraeli se ale před volbami rozhořel spor. Premiér Netanjahu totiž den před zmařeným únosem v projevu...

1. října 2026  18:54

Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí ČSA a skupiny Smartwings

Airbus A321 NEO patřící společnosti Pegasus Airlines na vídeňském letišti 2....

Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí Českých aerolinií (ČSA) a skupiny Smartwings. Transakce v hodnotě zhruba 3,8 miliardy korun spojí pod jednoho vlastníka více než 175...

1. října 2026  18:47

Do nebe, nebo do pekla? Ve věku 63 zemřel Cronos z blackmetalové kapely Venom

Conrad Cronos Lant z kapely Venom

Jeho občanské jméno znělo Conrad Lant, ale celý metalový svět jej znal jako Cronose. Coby baskytarista a zpěvák britské kapely Venom stál v 80. letech u zrodu zcela nového žánru zvaného black metal.

1. října 2026  18:36

Nechtěné těhotenství i trvalé následky. Za znásilnění osmi dívek dostal mladík šest let

Premium
ilustrační snímek

Podle dvou soudních verdiktů znásilnil osm dívek, některé i opakovaně. Začal s tím ještě v době, kdy mu nebylo ani osmnáct let. Původně za to měl strávit ve vězení čtyři roky, olomoucký vrchní soud...

1. října 2026  18:07

Netflix neroste tak rychle, jak bych si přál, říká jeho spoluzakladatel a šéf

Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...

Americký streamovací gigant Netflix neroste tak rychle, jak by si jeho vedení přálo, uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ted Sarandos. Dodal však, že firma pracuje na tom, aby se...

1. října 2026

Útok ve škole na Slovensku má druhou oběť. Žákyně těžkým zraněním podlehla

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...

Útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to dnes řekl předseda...

1. října 2026  17:54

Útočník využil mezery, tvrdí Netanjahu. Izrael chce vyznamenat cestující

Útočícího pilota zadrželi Saúdové a vyslíchají ho, řekl Netanjahu

Indický pilot společnosti Flydubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, je podle lékařů v dobré kondici a...

1. října 2026  17:49

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Rapper Kanye West v Rusku nakonec nevystoupí. Organizátoři koncerty zrušili

Kanye West (26. října 2022)

Dva koncerty amerického rappera Kanyeho Westa, které se měly v říjnu konat v Rusku, byly zrušeny. West, který je známý také jako Ye, měl vystoupit v Petrohradě. Koncerty byly oznámeny v polovině...

1. října 2026  17:39

Pavel na Hradě ocenil aktivní seniory. Sám jsem raný stařík, prohlásil

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim...

1. října 2026  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.