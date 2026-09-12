Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů.
Západní země podle Putina ignorovaly ruský nesouhlas s rozšiřováním NATO na východ. Po svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014 si Západ okamžitě stanovil cíl vtáhnout Ukrajinu do NATO, uvedl ruský prezident. „A to se v konečném součtu ukázalo jako hlavní příčina dnešních tragických událostí na Ukrajině,“ uvedl.
Rozkaz k invazi na Ukrajinu v únoru 2022 vydal Putin, čímž rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ještě před invazí po Janukovyčově pádu ale Rusko anektovalo ukrajinský autonomní poloostrov Krym a podpořilo proruské povstání na východě Ukrajiny.
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Putin nicméně prohlásil, že za válku na Ukrajině nesou vinu západní elity globalistů. „Ačkoliv se neustále snaží obviňovat nás,“ řekl. „Lidé v Evropě podle mě chápou, co se děje,“ uvedl s tím, že to ukazuje dění v Evropě včetně vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku. AfD ve volbách slibovala omezit migraci a obnovit vztahy s Moskvou, poznamenal Reuters.
Ruský prezident také řekl, že západní země straší své občany smyšlenou hrozbou z Ruska, a to ještě z dob Sovětského svazu. „Žádná taková hrozba ale není a nikdy nebyla,“ dodal.