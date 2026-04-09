Putin vyhlásil velikonoční příměří, Zelenskyj slibuje symetrické kroky

Autor:
  23:33aktualizováno  23:56
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině, které má podle agentury TASS platit od soboty 11. dubna 16:00 moskevského času do konce neděle 12. dubna, na což ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že Kyjev je připraven postupovat symetricky.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

"Ukrajina opakovaně prohlásila, že jsme připraveni na symetrické kroky. Navrhli jsme příměří během velikonočních svátků tento rok a budeme podle toho jednat," uvedl na sociální síti Zelenskyj. "Lidé potřebují Velikonoce bez hrozeb a skutečný posun k míru. Rusko má také šanci se po Velikonocích nevrátit se k úderům," dodal ukrajinský prezident. Konkrétní časové údaje nezmínil.

Ruská armáda podle Kremlu po zmíněnou dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům a "provokacím". Prohlášení Kremlu, ze kterého TASS citoval, uvádí, že ruský ministr obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedeném období ve všech směrech zastavili bojové akce.

Agentura Reuters upozornila, že krok Moskvy přišel krátce poté, co ukrajinský prezident Zelenskyj navrhl Rusku prostřednictvím Spojených států během pravoslavných velikonočních svátků příměří, případně pozastavení vzájemných útoků na energetický sektor. USA se snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat mírovou dohodu, prozatím ale průlom nenastal.

Zelenskyj velikonoční příměří navrhnul Moskvě už na konci března. Rusko to tehdy odmítlo s tím, že Kyjev nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje komplexní mírovou dohodu.

Naposledy Putin vyhlásil příměří během loňských pravoslavných Velikonoc. Obě strany se ale tehdy vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.

Katolíci a většina protestantů letos slavili Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící tak učiní v neděli 12. dubna.

Vstoupit do diskuse

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Konec přátelství. Evropané už vnímají USA jako hrozbu, dokonce větší než je Čína

Premium
Americký prezident Donald Trump

Podle průzkumu webu Politico vnímají Evropané USA dokonce jako větší hrozbu než Čínu. Evropa rozhodně nepatří mezi vítěze nyní zmrazeného konfliktu u íránských břehů. Vyjde ji to draho. Francie,...

10. dubna 2026

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí si nadále stojí za tím, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek může na Radě EU hlasovat i přesto, že resort v této věci nedisponuje žádným právním...

10. dubna 2026

Naštvaný kvůli Íránu a bez Grónska. Trump zvažuje potrestat NATO stažením vojáků

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje stažení části sil USA z Evropy, píše Reuters s odkazem na zdroj z Bílého domu. Trump tak chce potrestat některé členy Severoatlantické...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  22:44

Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, hájí se Melania Trumpová. Svolala na to tiskovku

Melania Trumpová vystoupila na tiskové konferenci, aby popřela svůj vztah s...

První dáma USA Melania Trumpová ve čtvrtek uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Prezident Donald Trump...

9. dubna 2026  22:23

Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří. Reagovat bude jen na provokaci

Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16. hodiny moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po...

9. dubna 2026  22:16

Trump vnímá uzavření míru s Íránem optimisticky, armáda tam však zůstane

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump vnímá uzavření mírové dohody s Íránem velmi optimisticky, je podle něj na dosah, řekl ve čtvrtek v rozhovoru se stanicí NBC News. Také potvrdil, že ve středu požádal...

9. dubna 2026  7:23,  aktualizováno  21:22

Na Špicberkách se ztratil Čech, zřejmě polárník Jakeš. Dle úřadů je po smrti

Souostroví Špicberky (17. února 2026)

Po několika dnech a bez výsledku skončilo pátrání po českém lyžaři ve věku zhruba 70 let, který zmizel na norském souostroví Špicberky. Dostupné informace naznačují, že jde o známého českého...

9. dubna 2026  20:24,  aktualizováno  20:57

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  20:41

Další podezřelé obchody. Sázky na pokles ropy přišly před oznámením příměří

Donald Trump (17. března 2026)

Jen pár hodin před oznámeným příměřím mezi Íránem a Spojenými státy vsadili obchodníci téměř miliardu dolarů na pokles ropy. Takové transakce jsou ale na trzích spíše výjimečné. Prezident USA Donald...

9. dubna 2026

Blábolí, musíme ho svrhnout. Už i hnutí MAGA pochybuje o duševním stavu Trumpa

Premium
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci v B9lém domě (6. dubna...

Vulgární výlevy, temné hrozby o konci jedné civilizace, ale i celé tažení proti Íránu povzbudily spekulace o psychické kondici Donalda Trumpa. Ovšem pozor, je tu jedna podstatná změna: nepochybují o...

9. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.