Putin vyhlásil velikonoční příměří, Zelenskyj slibuje symetrické kroky

"Ukrajina opakovaně prohlásila, že jsme připraveni na symetrické kroky. Navrhli jsme příměří během velikonočních svátků tento rok a budeme podle toho jednat," uvedl na sociální síti Zelenskyj. "Lidé potřebují Velikonoce bez hrozeb a skutečný posun k míru. Rusko má také šanci se po Velikonocích nevrátit se k úderům," dodal ukrajinský prezident. Konkrétní časové údaje nezmínil.
Ruská armáda podle Kremlu po zmíněnou dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům a "provokacím". Prohlášení Kremlu, ze kterého TASS citoval, uvádí, že ruský ministr obrany Andrej Belousov a náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov dostali pokyn, aby v uvedeném období ve všech směrech zastavili bojové akce.
Agentura Reuters upozornila, že krok Moskvy přišel krátce poté, co ukrajinský prezident Zelenskyj navrhl Rusku prostřednictvím Spojených států během pravoslavných velikonočních svátků příměří, případně pozastavení vzájemných útoků na energetický sektor. USA se snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat mírovou dohodu, prozatím ale průlom nenastal.
Zelenskyj velikonoční příměří navrhnul Moskvě už na konci března. Rusko to tehdy odmítlo s tím, že Kyjev nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje komplexní mírovou dohodu.
Naposledy Putin vyhlásil příměří během loňských pravoslavných Velikonoc. Obě strany se ale tehdy vzájemně obviňovaly z porušování klidu zbraní.
Katolíci a většina protestantů letos slavili Kristovo vzkříšení 5. dubna, zatímco pravoslavní věřící tak učiní v neděli 12. dubna.