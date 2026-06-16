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Putin vyhlásil první volby do Dumy od invaze na Ukrajinu. Nereptat, žádá komise

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  13:26
Ruský prezident Vladimir Putin vypsal volby do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, na 20. září. Půjde o první volby od rozpoutání války proti Ukrajině a poprvé budou ruské poslance volit i na okupovaných územích na východě Ukrajiny, které Moskva na podzim 2022 prohlásila za připojené k Rusku.
Vladimir Putin (15. června 2026)

Vladimir Putin (15. června 2026) | foto: AP

Zasedání ruské Dumy (13. května 2026)
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Vladimir Putin (15. června 2026)
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Hlasování potrvá tři dny, od 18. do 20. září, informoval Igor Borisov z ústřední volební komise podle listu Kommersant.

Voliči zvolí 225 poslanců podle stranických kandidátek, zbývajících 225 většinově v jednomandátových volebních obvodech. V 39 ruských regionech se souběžně uskuteční volby poslanců místních sněmů a v desítkách regionů různé další volby.

Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová již varovala, že během podzimních voleb mohou vznikat problémy s internetem, a vyzvala krajany, aby „nereptali“, protože možná omezení budou souviset s bezpečností, podotkl portál Meduza.

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Favoritem voleb v Rusku je vždy vládnoucí strana Jednotné Rusko, přičemž Kreml podle médií očekává její výsledek mezi 50–60 procenty hlasů.

Do sněmovny se podle těchto propočtů dostanou ještě další čtyři strany, které jsou formálně opoziční, ale ve svých postojích loajální ke Kremlu: Komunistická strana Ruské federace (KPRF), nacionalistická Liberálnědemokratická strana (LDPR), středopravá strana Noví lidé, založená v roce 2020 jako náhražka za liberální opozici, a středolevá strana Spravedlivé Rusko.

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