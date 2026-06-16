Hlasování potrvá tři dny, od 18. do 20. září, informoval Igor Borisov z ústřední volební komise podle listu Kommersant.
Voliči zvolí 225 poslanců podle stranických kandidátek, zbývajících 225 většinově v jednomandátových volebních obvodech. V 39 ruských regionech se souběžně uskuteční volby poslanců místních sněmů a v desítkách regionů různé další volby.
Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová již varovala, že během podzimních voleb mohou vznikat problémy s internetem, a vyzvala krajany, aby „nereptali“, protože možná omezení budou souviset s bezpečností, podotkl portál Meduza.
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Favoritem voleb v Rusku je vždy vládnoucí strana Jednotné Rusko, přičemž Kreml podle médií očekává její výsledek mezi 50–60 procenty hlasů.
Do sněmovny se podle těchto propočtů dostanou ještě další čtyři strany, které jsou formálně opoziční, ale ve svých postojích loajální ke Kremlu: Komunistická strana Ruské federace (KPRF), nacionalistická Liberálnědemokratická strana (LDPR), středopravá strana Noví lidé, založená v roce 2020 jako náhražka za liberální opozici, a středolevá strana Spravedlivé Rusko.