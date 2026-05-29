Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi.
„A co myslíte? Že mu to zatajili?“ odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.
Ruský dron dopadl na dům v Rumunsku. Bukurešť volá po mezinárodní reakci
Agentura Reuters napsala, že to byl první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil. V minulosti ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily vzdušný prostor Rumunska a na jeho území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
Incident odsoudili lídři NATO i Evropské unie a také zástupci různých evropských zemí včetně Česka.