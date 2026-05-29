Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, potvrdil Kreml. Nijak nereagoval

  14:18
Ruský prezident Vladimir Putin ví o zásahu domu ruským dronem na východě Rumunska, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Na událost zatím nijak nereagoval.
Vladimir Putin a Dmitrij Peskov (27. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi.

„A co myslíte? Že mu to zatajili?“ odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.

Ruský dron dopadl na dům v Rumunsku. Bukurešť volá po mezinárodní reakci

Agentura Reuters napsala, že to byl první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil. V minulosti ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily vzdušný prostor Rumunska a na jeho území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.

Incident odsoudili lídři NATO i Evropské unie a také zástupci různých evropských zemí včetně Česka.

29. května 2026,  aktualizováno  14:19

Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, potvrdil Kreml. Nijak nereagoval

Ruský prezident Vladimir Putin ví o zásahu domu ruským dronem na východě Rumunska, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Na událost zatím nijak nereagoval.

