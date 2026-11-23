Clayton v rozhovoru s televizí ABC News uvedl, že označení Putina za přítele je podle něj zcela přiměřené v kontextu jednání mezi představiteli tří největších jaderných mocností USA, Ruska a Číny na summitu v Číně minulý týden. Ve vztahu k Ukrajině však Putin podle něj přítelem USA není.
Trump ve čtvrtek hájil své označení Putina za přítele s tím, že je lepší mít člověka disponujícího 4000 jadernými zbraněmi za přítele než nepřítele. V pátek ale odmítl říci, zda je Putin přítelem Spojených států jako celku.
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„Mohou z toho vzejít úžasné věci.“ Trump jednal s Putinem, nazval ho přítelem
Jeho výrok kritizovali evropští spojenci Ukrajiny. „Putin není náš přítel a nikdy nebude,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na otázku stran Trumpova výroku ve čtvrtek reagoval pokrčením ramen a odchodem z končící tiskové konference.
Rusko Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022 na Putinův rozkaz a rozpoutalo tím největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. V chladných měsících Rusko systematicky ničí energetickou infrastrukturu v sousední zemi a Ukrajinci kvůli tomu musejí snášet dny bez dodávek elektřiny, tepla i vody.
Moskva v jednáních o míru nebo příměří opakuje požadavek, aby Rusko získalo celou Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, ačkoliv je ani za více než čtyři roky nedobylo celé.