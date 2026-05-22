Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajinský nálet na internát byl záměr a tedy terorismus. Bude odveta, zuří Putin

Autor: ,
  17:30
Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobilsku v Luhanské oblasti, řekl v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně šest mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. Rusko ukrajinskou Luhanskou oblast okupuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Ruská ombudsmanka Jana Lantratovová původně informovala o čtyřech mrtvých. V internátu pedagogické střední školy podle ní bylo 86 dospívajících ve věku od 14 do 18 let.

Putin ukrajinskou armádu obvinil, že si internát za cíl útoku vybrala záměrně a úder označil za teroristický čin. Žádné objekty silových složek u ubytovny podle Putina nebyly.

Ministerstvu zahraničí dal za úkol informovat o této události mezinárodní společenství a mezinárodní organizace. Řekl také, že „v podobných případech se nelze omezovat na prohlášení ministerstva zahraničí“.

„Ministerstvo obrany dostalo rozkaz, aby představilo své návrhy,“ řekl šéf Kremlu. Ukrajina se k útoku nevyjádřila.

Ruská vojska plně ovládla Pokrovsk a Myrnohrad, tvrdí analytik

Rusko v únoru 2022 zahájilo celoplošnou vojenskou invazi na Ukrajinu, jde o největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruské útoky podle tvrzení ukrajinských úřadů každodenně zabíjejí ukrajinské civilisty, dalším způsobují zranění a psychická traumata. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí Západu a podniká na cíle v Rusku odvetné útoky, při kterých také umírají civilisté.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  17:23

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Se záškrtem měsíc bojoval, pak chlapci selhalo srdce. Překvapilo nás to, říká lékař

Premium
Jedno z dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava s krční formou...

Tříletý chlapec z Ostravy nepřežil nákazu záškrtem. Téměř měsíc bojovali o jeho život lékaři v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde byl od počátku napojený na přístroj ECMO, který podporoval funkce...

22. května 2026  16:41

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

22. května 2026  13:02,  aktualizováno  16:36

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Rusko chce ukrýt jaderné rakety pod moře, tajné služby NATO bijí na poplach

Jaderná ponorka třídy Borej se účastní cvičení ruských jaderných sil. (21....

NATO se znepokojením sleduje ruský vojenský projekt, který podle západních tajných služeb počítá s rozmístěním jaderných raket na mořském dně. Skrytá odpalovací zařízení by v případě války...

22. května 2026  16:19

Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem, odnesl to pes

Nehoda uzavřela provoz mezi Dobřichovicemi a Řevnicemi (22. května 2026)

Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se v pátek odpoledne srazil vlak s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou byl v úseku Řevnice-Radotín...

22. května 2026  15:37,  aktualizováno  16:17

Miluji Francouze. Macronův expremiér Attal potvrdil kandidaturu na prezidenta

Expremiér Gabriel Attal oznámil svou kandidaturu na prezidentské volby v roce...

Bývalý francouzský premiér Gabriel Attal v pátek oficiálně potvrdil svůj záměr kandidovat ve francouzských prezidentských volbách v roce 2027. Stávající prezident Emmanuel Macron již kandidovat...

22. května 2026  16:05

Moravcův nový projekt? Jedná protiprávně, ČT může chtít pokutu, varuje advokát

Premium
Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec ve čtvrtek představil svůj nový mediální projekt Moravec.cz. Česká televize ale zároveň potvrdila, že konkurenční doložka, která by měla Moravcovi do...

22. května 2026

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.