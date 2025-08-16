Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři

  7:30
Ačkoliv jednání na Aljašce nepřineslo konkrétní výsledek, pro ruského prezidenta Vladimira Putina šlo o úspěch, shodují se komentátoři. Viditelně si užíval pozornosti, kterou mu americký prezident Donald Trump věnoval. Ten nicméně odchází s prázdnými rukami, uvádí pozorovatelé.

Válka na Ukrajině

Dobrá zpráva je, že nedošlo k „Jaltě či Mnichovu,“ řekl serveru listu Financial Times (FT) William Taylor, bývalý velvyslanec USA v Kyjevě. „Špatná zpráva je, že nedošlo k příměří,“ dodal.

Taylor narážel na setkání představitelů USA, Británie a Sovětského svazu v roce 1945, kde si rozdělili sféry vlivu v Evropě, a na konferenci v Mnichově v roce 1938, jež skončila odstoupením českého pohraničí nacistickému Německu.

Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili summit v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
36 fotografií

Podle politického poradce Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident Donald Trump zacházel jako s rovnocenným partnerem. „Od červeného koberce při příjezdu přes oficiální fotografii před nápisem ‚Pursuing Peace‘ (úsilí o mír – pozn. red.) až po srdečná vyjádření na tiskové konferenci,“ řekl Bremmer německému týdeníku Die Zeit.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

V prohlášení na tiskové konferenci se podle něj Putin choval zcela klasicky – hodně mluvil, aniž by něco řekl, a neudělal žádné ústupky. „Putinovo prohlášení, že může ‚potvrdit‘, že za Trumpa by k válce nedošlo, bylo chytré – lichotí Trumpovu egu a potvrzuje něco, co Trump opakuje už měsíce,“ dodal Bremmer.

Podle něj „si Putin získal trochu času, zatímco Trump ustupuje od svých četných oznámených termínů pro přísnější sankce proti Rusku (a sekundární sankce proti zemím, které kupují ropu od Ruska)“.

„Trump neprohrál, ale Putin jasně vyhrál,“ sdělil bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton televizi CNN. Podle něj Putin dosáhl většiny toho, co chtěl. „Trumpovi se toho mnoho nepodařilo,“ dodal.

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Podle BBC Trump během prohlášení k tisku nepřímo připustil, že několik hodin jednání žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Zdá se, že Trump opustí Aljašku s prázdnýma rukama, píše komentátor BBC Anthony Zurcher. Vypadá to, že Putin návštěvou Aljašky získal vše, co chtěl, poznamenal reportér americké stanice NBC.

Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenka se zdá, že Putinovi se na Aljašce podařilo získat více času. „Žádné příměří nebo zmírnění konfliktu,“ napsal Hončarenko na telegramu.

