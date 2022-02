Putin neblafuje. Věří v to, co říká. A my v tom budeme muset žít, píší v Rusku

Projev prezidenta Vladimira Putina chce změnit světový řád, v němž hlavním nepřítelem Ruska jsou Spojené státy. V jeho novém světě budeme muset žít i my všichni, varuje v komentáři k Putinově pondělnímu projevu nezávislý ruský list Novaja gazeta. V to, co věří šéf Kremlu, se stane povinnou víru i pro všechny obyvatele Ruska, dodává list.