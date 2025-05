„Nebylo to Rusko, kdo přerušil jednání v roce 2022. Byl to Kyjev. Nicméně navrhujeme, aby Kyjev obnovil přímá jednání bez jakýchkoliv předběžných podmínek,“ řekl Putin podle agentury Reuters novinářům.

„Nabízíme kyjevským úřadům obnovení jednání již ve čtvrtek, a to v Istanbulu,“ dodal v závěru třídenního jednostranného příměří, které vyhlásil kvůli oslavám 80. výročí konce druhé světové války.

Putin také uvedl, že účelem přímých jednání s Ukrajinou je „odstranit základní příčiny konfliktu“ a nastolit „dlouhodobý, trvalý mír pro historickou perspektivu“. „Nevylučujeme, že během těchto jednání bude možné dohodnout nějaká nová příměří, nový klid zbraní,“ řekl Putin během zhruba 20minutového projevu.

Zelenskyj se v sobotu v Kyjevě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým kancléřem Friedrichem Merzem, britským ministerským předsedou Keirem Starmerem a polským premiérem Donaldem Tuskem shodli na nabídce příměří v bojích na Ukrajině, které má bez předběžných podmínek začít platit od pondělí 12. května a trvat přinejmenším 30 dní. Evropa i Spojené státy podle nich zkoordinují nové rozsáhlé sankce proti Rusku, pokud Putin příměří odmítne.

Kreml v první reakci obvinil Evropany z konfrontačních prohlášení a prohlásil, že se Rusko nenechá sankcemi zastrašit.

Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem už začaly jednou, a to krátce poté, co v únoru 2022 ruská vojska na Putinův pokyn vpadla do sousední země. Jednání ale Ukrajina přerušila, když po ústupu ruských vojsk od Kyjeva na jaře 2022 vyšly najevo masové vraždy a další zvěrstva, kterých se během krátké okupace dopustili ruští vojáci v okolí ukrajinské metropole.

Rusko v chystané dohodě z Istanbulu požadovalo, aby se Ukrajina zavázala k neutralitě, zřekla se vstupu do NATO, omezila velikost svých ozbrojených sil a udělila východní Ukrajině zvláštní postavení. Ukrajinský prezident Zelenskyj dal jasně najevo, že je proti takovým závazkům. Rusko poté v rozporu s mezinárodním právem anektovalo čtyři východoukrajinské oblasti.

Ruská hlava státu uvedla, že se nyní chystá k rozhovoru s tureckým vůdcem Recepem Tayyipem Erdoganem. „Návrh ruské strany na jednání je na stole, rozhodnutí je na Kyjevě a jeho kurátorech,“ uvedl podle agentury TASS. Putin prohlásil, že ti, kdo chtějí mír, nemohou jinak než ho podporovat.

Putin vyjádřil vděčnost zahraničním partnerům, kteří usilují o mírové řešení ukrajinské krize. Podle něho Rusko opakovaně předkládalo iniciativy na příměří, ale Ukrajina je sabotovala.

Kyjev prý demonstrativně porušil třicetidenní moratorium na údery na energetické objekty, které platilo od 18. března do 17. dubna, a to zhruba 130krát.

Kyjevský režim, jak pravil Putin, porušil velikonoční příměří, které platilo od 18:00 moskevského času 19. dubna do půlnoci moskevského času 21. dubna, a to téměř pět tisíckrát.

Putin si postěžoval, že Kyjev nereagoval na ruský návrh příměří k ruskému Dni vítězství a okamžitě zahájil rozsáhlé útoky. „Během dnů příměří Ukrajina podnikla pět cílených pokusů o útok na státní hranici Ruské federace v Kurské oblasti a na rozhraní s Belgorodskou oblastí,“ řekl vládce Kremlu.

Ruská armáda podle Putina během třídenního příměří odrazila všechny útoky ukrajinských ozbrojených sil. Ukrajina utrpěla velmi těžké ztráty.