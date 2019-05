KOMENTÁŘ: Putin stahuje laso okolo východu Ukrajiny

Vládce Kremlu svůj krok obhajuje humanitárními důvody, pravdou ovšem je, že se natrvalo snaží oddělit Luhansko a Doněcko od Ukrajiny a nejspíš do budoucna připravit jejich anexi.



Na ruský pas tam mají nárok přibližně statisíce lidí, tedy dost, aby Putin mohl dostat „zvací dopis“ prosící o záchranu „jeho“ občanů v cizím státě. Krom toho Rusové na těchto územích skutečně podporu mají.

Dekret též naznačuje, že Moskva asi připravuje radikálnější řešení konfliktu včetně většího, oficiálně a mediálně sledovaného vyslání vlastní armády. Rusové i jejich zbraně už sice na východní Ukrajině skrytě působí, jen jejich vrchní velitel se to snaží zamlžit. Ono je to logické, Kreml se přece podepsal pod minské dohody, které slíbily stažení cizích vojáků z východoukrajinské fronty a které alespoň formálně tvrdí, že dvě separatistické oblasti jsou stále součástí Ukrajiny.

Putinovi však první pokusný balonek nestačil a poté, co od Západu a Ukrajiny za svůj krok schytal pořádnou kritiku, šel ještě o kus dál. A naznačil, že by mohl dát ruské občanství všem Ukrajincům, kteří by o něj požádali. Čtrnáct procent z nich totiž uvádí jako svůj první jazyk ruštinu. Byl by to takový hezký průzkum mínění, s kolika Ukrajinci a v jaké části země (většinou na východě země) může počítat. To mu však nevyjde, protože v sousední zemi platí zákony, které znesnadňují mít dvojí občanství. A to se Ukrajině po zkušenostech z Krymu a z východu země hodí.

Oblíbená ochranářská karta

Dlužno však říct, že od Ruska nejde o žádnou novinku. Ochranou ruských občanů už argumentovalo při válce s Gruzií, když obsazovalo Abcházii a Jižní Osetii. Či v případě moldavského Podněstří.

Podobně se hájil i Adolf Hitler, když uchvátil Sudety, aby „zajistil“ práva lidí německého původu. Či premiér Viktor Orbán, jenž odmítá zapomenout na nevýhodný mír po první světové válce, který z jeho země vyřízl velká území s maďarským obyvatelstvem. Proto těmto lidem žijícím v okolních zemích nabídl maďarské občanství. Na Slovensku to logicky vyvolalo velký odpor i hmatatelné napětí.

A teď Putin tuto kartu vytáhne na území, které ovládají proruští separatisté válčící s Ukrajinou už od roku 2014. I kdyby to byl světec, tak mu nikdo neuvěří, že má jen nezištné humánní důvody, protože chce pomoci svým krajanům. Je to agresivní tah, který má pomoci vyřešit dlouhodobý válečný pat.

Na druhou stranu současná situace není dlouhodobě udržitelná, a jelikož diplomacie zatím moc nefunguje i díky Rusku, rozhodne nakonec síla. Je tak velmi pravděpodobné, že Putin i přes různé mezinárodně garantované smlouvy nejspíš prosadí svou. On už totiž nemůže zcela ustoupit, protože by ztratil image, kterou si léta budoval. Tvrďáka hájícího ruské občany.

Mohl by však udělat gesto a nabídnout Ukrajině dohodu, že odpadlická území zůstanou její součástí, ale budou mít tak velkou míru nezávislosti, že jim Kyjev do ničeho nebude moc mluvit. Ale to je spíš jen sen, protože, co je doma, to se počítá.