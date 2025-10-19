Putin naznačil, že je ochoten vzdát se částí regionů Záporoží a Cherson, které jsou dnes částečně okupovány ruskými silami. S informacemi přišel deník The Washington Post s odvoláním na dva vysoké americké úředníky.
Někteří úředníci Bílého domu popsali tento návrh jako „pokrok“, například vysoký evropský diplomat ale varoval, že Ukrajina bude tento návrh pravděpodobně vnímat zcela odlišně. „Je to jako prodat jim jejich vlastní nohu výměnou za nic,“ uvedl zdroj deníku.
Podle serveru Kyiv Independent tento postoj představuje posun minimálně od Putinova dřívějšího postoje z dubna. Tehdy trval na tom, že jakákoli mírová dohoda musí Rusku zaručit plnou kontrolu nad Krymem a všemi čtyřmi oblastmi, které jsou dnes Ruskem částečně okupovány – Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou. Částečná výměna území byla tématem už srpnových vyjednávání.
Trump se k požadavku Kremlu veřejně nevyjádřil. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém ale oba státníci dali najevo optimismus vůči možnému blížícímu se ukončení konfliktu. Trump zopakoval návrh, aby se konflikt ukončil podél současné bojové linie.
V následujících týdnech se Trump plánuje setkat s Putinem v maďarském Budapešti. Uvedl, že se Zelenským bude při jednáních v blízkém kontaktu.
Přímé rozhovory mezi ruským a ukrajinským lídrem jsou podle amerického prezidenta krajně nepravděpodobné. Zopakoval, že mezi prezidenty obou válčících zemí panuje silná nevraživost.
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó v pátek uvedl, že hovořil s ministrem zahraničních věcí USA Marcem Rubiem a svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Potvrdil, že přípravy na summit USA a Ruska pokračují v plném proudu.
16. října 2025