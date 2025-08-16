Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu

  10:05
Rusové se po summitu na Aljašce radují. Země se v jejich očích opět dostala na mezinárodní politickou scénu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová neváhala a ještě o půlnoci se pustila do západních médií, o kterých napsala, že šílí. Exprezident Dmitrij Medveděv poté prohlásil, že summit dokazuje, že se Spojenými státy lze jednat bez předběžných podmínek a současně pokračovat v operaci na Ukrajině.
„Západní média se nacházejí ve stavu, který lze popsat jako běsnění, přecházející v naprosté šílenství: tři roky informují o tom, že Rusko je v izolaci, a dnes viděli červený koberec, který byl rozvinut na uvítanou ruského prezidenta ve Spojených státech,“ napsala na síti Telegram mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Na summit už stihl zareagovat také bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Ten uvedl, že summit mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem na Aljašce dokazuje, že se Spojenými státy lze jednat bez předběžných podmínek a současně pokračovat v operaci na Ukrajině.

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

„Setkání prokázalo, že jednání jsou možná bez předběžných podmínek a současně při pokračování speciální vojenské operace,“ uvedl v komentáři k výsledkům summitu Medveděv na telegramu. Obě strany se podle něj shodují, že odpovědnost za budoucí výsledek jednání o míru na Ukrajině má nyní Kyjev a Evropa.

Z ruských činovníků se vyjádřil předseda zahraničního výboru ruské dolní komoru parlamentu Leonid Sluckij. Ten označil rozhovory mezi Ruskem a USA za bod zlomu.

„Nejde o úplný průlom (ten se ani neočekával), ale o významný zlomový moment jak v otázkách obnovení spolupráce mezi dvěma předními jadernými mocnostmi, tak v otázkách ukončení konfliktu na Ukrajině,“ napsal Sluckij v sobotu na svém telegramovém kanálu.

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Podle jeho názoru „Anchorage v každém případě již vstoupilo do historie jako přechod k nové etapě v rusko-amerických vztazích“.

Trump s Putinem jednali v noci na dnešek SELČ na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.

Za speciální vojenskou operaci Moskva označuje válku proti Ukrajině, kterou rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem ke vpádu do sousední země.

Žádný Mnichov ani Jalta, ale Putin je vítěz, získal čas, shodují se komentátoři

Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války si už podle různých zdrojů vyžádal stovky tisíc mrtvých mezi vojáky na obou stranách. Zahynuly také tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině jde o Ukrajince.

Příměří na Ukrajině, s nímž souhlasí Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, schůzka Trumpa s Putinem nepřinesla. Trump přitom dříve prohlašoval, že dosažení příměří bude hlavním tématem jednání s Putinem, a pohrozil, že ruský prezident ponese vážné následky, pokud na něj nepřistoupí.

Po schůzce Trump řekl, že zatím nemusí uvažovat o odvetných sekundárních clech pro země nakupující ruskou ropu.

Válka na Ukrajině

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český...

16. srpna 2025  8:54

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

