Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

„Už jsem mnohokrát řekl, že proti tomu obecně nic nemám. Je to možné, ale musí se k tomu vytvořit určité podmínky,“ řekl podle agentury Interfax Putin k setkání se Zelenským. Dodal, že zatím ještě zdaleka nejsou takové podmínky vytvořeny.
Zelenskyj ve čtvrtek znovu vyzval k osobní schůzce mezi ním a Putinem. Kyjev v poslední době opakovaně volá po setkání vůdců znepřátelených zemí, protože pouze oni podle Zelenského mohou efektivně jednat o míru.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff v Moskvě, kde byl ve středu, zmínil možnost třístranné schůzky mezi Putinem, Trumpem a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentáře. Poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že už začaly přípravy na setkání amerického a ruského prezidenta.
Putin uvedl, že vhodným místem setkání by mohly být Spojené arabské emiráty. „Máme mnoho přátel, kteří jsou připraveni nám pomoci zorganizovat akci tohoto druhu. Jedním z našich přátel je prezident Spojených arabských emirátů,“ řekl novinářům šéf Kremlu po setkání s vládcem této země Muhammadem ibn Zájidem Ál Nahjánem v Moskvě.
Na otázku, kdo byl iniciátorem možného setkání, odpověděl, že záměr byl z obou stran. Ušakov ve čtvrtek řekl, že s návrhem na schůzku Trumpa s Putinem přišla americká strana. Bílý dům ve středu uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko.
Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou v pátek.