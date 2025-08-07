Nejsem proti setkání se Zelenským, zatím k tomu ale nejsou podmínky, řekl Putin

  15:19aktualizováno  15:38
Ruský prezident Vladimir Putin nevyloučil setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, musí být ale nejdříve vytvořené podmínky. Řekl také, že Spojené arabské emiráty by mohly být vhodným místem pro summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zleva: Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj

Zleva: Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

„Už jsem mnohokrát řekl, že proti tomu obecně nic nemám. Je to možné, ale musí se k tomu vytvořit určité podmínky,“ řekl podle agentury Interfax Putin k setkání se Zelenským. Dodal, že zatím ještě zdaleka nejsou takové podmínky vytvořeny.

Zelenskyj ve čtvrtek znovu vyzval k osobní schůzce mezi ním a Putinem. Kyjev v poslední době opakovaně volá po setkání vůdců znepřátelených zemí, protože pouze oni podle Zelenského mohou efektivně jednat o míru.

Trump a Putin se asi brzy sejdou osobně. Přípravy na summit už začaly, uvedl Kreml

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff v Moskvě, kde byl ve středu, zmínil možnost třístranné schůzky mezi Putinem, Trumpem a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentáře. Poradce Kremlu Jurij Ušakov uvedl, že už začaly přípravy na setkání amerického a ruského prezidenta.

Putin uvedl, že vhodným místem setkání by mohly být Spojené arabské emiráty. „Máme mnoho přátel, kteří jsou připraveni nám pomoci zorganizovat akci tohoto druhu. Jedním z našich přátel je prezident Spojených arabských emirátů,“ řekl novinářům šéf Kremlu po setkání s vládcem této země Muhammadem ibn Zájidem Ál Nahjánem v Moskvě.

Na otázku, kdo byl iniciátorem možného setkání, odpověděl, že záměr byl z obou stran. Ušakov ve čtvrtek řekl, že s návrhem na schůzku Trumpa s Putinem přišla americká strana. Bílý dům ve středu uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko.

Putin se kroutí pod Trumpovým ultimátem. Věří, že Ukrajina do tří měsíců padne

Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi. Šéf Bílého domu na konci července prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, na deset dní, které uplynou v pátek.

