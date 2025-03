ANALÝZA: Putin s reakcí nespěchá. Jaké má Trump na Rusko páky, když se to zvrtne

Nebyl by to ale protřelý Putin, kdyby to řekl napřímo. To by si to rozházel s Donaldem Trumpem, neboť by se v jeho očích stal tím, kdo „překáží míru“ (jaký to paradox u člověka, který celé vražedné běsnění na Ukrajině rozpoutal). Takže lavíruje, kroutí se, je „tak trochu pro, tak trochu zase proti“, klade si podmínky a hraje o čas. „Míčku“, který se teď povaluje na jeho straně kurtu, si příliš nevšímá.

Američané by mohli Ukrajině poskytnout skutečně masivní zbrojní pomoc, například spolu s povolením zasahovat vojenské objekty i hlouběji na ruském území a podobně. Takový obrat by mohl Rusku vyrazit dech.