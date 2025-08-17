Jak vůbec dopadl aljašský summit, se dozvíme ve skutečnosti teprve, až do Ameriky přiletí Volodymyr Zelenskyj a klíčoví Evropané. Jinak zatím víme jen to, že Vladimir Putin z něj vyšel jako z čistírny.
Protože Donald Trump s Putinem po schůzce nic neřekli, tajnosnubnost má jen dva možné výklady.
Trump Putina uvítal tak, jako se vítají mimozemšťané s receptem na léky proti covidu a ne šéf země, která rozpoutala první velkou válku mezi státy v Evropě od pádu Hitlera a bezostyšně všem ukazuje, že má atomovky nízko u pasu.