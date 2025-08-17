ANALÝZA: Po summitu? Před summitem! Co si aktéři aljašské schůzky nechali pro sebe

Premium

Fotogalerie 18

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Milan Vodička
  20:00
Vypadá to, že na Aljašce se po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem rozjel nějaký vlak. V pondělí je schůzka Trumpa s Volodymyrem Zelenským a zástupci Evropy. A v pátek setkání Trump-Zelenskyj-Putin? Ať už se vlak rozjel, nebo ne, ukazuje to, jak jsou pokusy o mír křehké.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak vůbec dopadl aljašský summit, se dozvíme ve skutečnosti teprve, až do Ameriky přiletí Volodymyr Zelenskyj a klíčoví Evropané. Jinak zatím víme jen to, že Vladimir Putin z něj vyšel jako z čistírny.

Protože Donald Trump s Putinem po schůzce nic neřekli, tajnosnubnost má jen dva možné výklady.

Trump Putina uvítal tak, jako se vítají mimozemšťané s receptem na léky proti covidu a ne šéf země, která rozpoutala první velkou válku mezi státy v Evropě od pádu Hitlera a bezostyšně všem ukazuje, že má atomovky nízko u pasu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Přepisování dějin „zdravým rozumem“. Trump upraví muzea podle svého pohledu

Bílý dům plánuje provést rozsáhlou revizi expozic, sbírek, grantů pro umělce a interních procesů ve Smithsonově institutu, aby zajistil, že muzea a další provozovny odpovídají interpretaci dějin...

17. srpna 2025  20:10

ANALÝZA: Po summitu? Před summitem! Co si aktéři aljašské schůzky nechali pro sebe

Premium

Vypadá to, že na Aljašce se po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem rozjel nějaký vlak. V pondělí je schůzka Trumpa s Volodymyrem Zelenským a zástupci Evropy. A v pátek setkání...

17. srpna 2025

Hodina nula. V létě před 80 lety zmizela mnohasetletá komunita pražských Němců

Premium

Malý Berlín v Holešovicích, německé enklávy v jižní části Malé Strany, na Starém Městě, Královských Vinohradech a dalších lokalitách hlavního města v létě 1945 přestaly existovat. Zmizely staré...

17. srpna 2025

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

Městský soud v Brně v neděli odpoledne poslal obviněného Tomáše Jiřikovského do vazby. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně Lucie Slámové, která vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala. Vzetí do...

17. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  19:47

Muzikanti v politice? Dřív běžné. Případ Klempíře ukazuje, proč už to neplatí

Michael Kocáb, František Ringo Čech nebo Michal Prokop. Hudebníky a umělci se to po sametové revoluci ve vysoké politice jen hemžilo. V poslední dekádě ale začal zájem lidí z branže uvadat. Případ...

17. srpna 2025

Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina.

17. srpna 2025  18:40

Kábulu dochází voda, hrozí katastrofa. Přitom by Tálibánu stačilo napojit potrubí

Afghánskému Kábulu dochází voda. Už do pěti let mohou být miliony lidí na suchu. Stejně je na tom ovšem i vládnoucí teroristické hnutí Tálibán, pokud jde o finance. Řešení krize je tak v nedohlednu,...

17. srpna 2025  18:07

OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou

Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se...

17. srpna 2025  17:53

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

17. srpna 2025  13:28,  aktualizováno  17:20

Vábení turistů. Památky na frenštátských Horečkách mají novou podobu

Zase o něco atraktivnější je nyní turisticky vyhlášená lokalita Horečky nad Frenštátem pod Radhoštěm, kterou radnice v posledních letech postupně revitalizuje.

17. srpna 2025  17:17

V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy...

17. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  17:04

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let

V neděli ráno zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let. S odvoláním na hercova syna to oznámila slovenská média. Proslavily ho například televizní veselohry a role moderátora...

17. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.