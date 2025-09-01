Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Putin, z jehož rozkazu v únoru 2022 ruské jednotky zahájily rozsáhlou invazi sousední země, podle agentury Reuters řekl, že Moskva za stále platné považuje principy Charty OSN včetně dodržování suverenity jiných států. Rusko také podle Putina vyznává princip, že žádný stát nemůže zajistit svou bezpečnost na úkor jiného státu.
Putin v Číně zopakoval postoj Ruska, podle kterého je nutné řešit to, co Moskva pokládá za „příčiny konfliktu“. Ty Kreml vidí v přibližování Ukrajiny k Západu a v její snaze o vstup do Severoatlantické aliance.
Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu
Putin poděkoval Číně a Indii za snahu „vyřešit krizi na Ukrajině“. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a další vrcholné účastníky schůzky SCO informoval v dvoustranných rozhovorech o svém aljašském setkání s Trumpem. „Chtěl bych také podotknout, že porozumění dosažená na setkání mezi Ruskem a USA na Aljašce snad také přispějí k dosažení tohoto cíle (ukončení konfliktu),“ uvedl podle agentur.
Jednání na Aljašce však stále nepřineslo žádný hmatatelný výsledek v podobě omezení či zastavení bojů či přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k čemuž se přiklání Kyjev. Ukrajina místo toho v minulých dnech čelila silným vzdušným útokům, které si vyžádaly životy desítek civilistů.
Mapa v kanceláři Gerasimova
„Zatímco ruská propaganda hovoří o „mírových iniciativách“, v Moskvě se otevřeně předvádějí mapy, na nichž jsou Oděsa a Mykolajiv již označeny jako „části Ruské federace“,“ napsalo pod fotkou z kanceláře náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Valerije Gerasimova ukrajinské Centrum strategických komunikací a informační bezpečnosti na Facebooku.
Za zády Gerasimova visela během jeho projevu mapa, na které jsou od Ukrajiny odříznuty všechny částečně okupované oblasti až po hranice s Moldavskem a Rumunskem.
Deník The Wall Street Journal přímo uvedl, že tato mapa odráží skutečné válečné cíle Kremlu – okupovat nebo získat kontrolu nad polovinou Ukrajiny.
Černé značky označují Oděskou (vlevo) a Mikolajevskou (vpravo) oblast. Červená značka ukazuje Chersonskou oblast, jejíž část Rusové okupují východně od Dněpru:
