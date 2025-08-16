Připravujeme podrobnosti...
Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir Putin to řekl v pátek na Aljašce Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na...
Sociálně sítě ovládla po schůzce Donalda Trumpa a Vladimira Putina tragikomická atmosféra. Karikaturisté a běžní uživatelé internetu vyjadřují zklamání z jejích chabých výsledků a oběma vůdcům se s...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...
Bílý hraniční kámen s číslem 4/8 stojí na břehu Mechového potoka nedaleko městečka Strážný. Právě tudy vedla cesta, kudy převáděl jeden z Králů Šumavy, Josef Hasil. Za kamenem 4/8 začínala svoboda....
Počet obětí pátečního výbuchu a následného požáru v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti stoupl na 11. Tragédie si zároveň vyžádala 130 zraněných, mezi nimiž jsou i lidé v...
Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...
Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupují Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňují, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech během...
Úspěšný začátek mají za sebou provozovatelé raritní farní kavárny umístěné v tramvaji T3 před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Provozovna ve vyřazeném tramvajovém voze nabízí...
Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonátu s evropskými lídry uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi. Americký prezident...