Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi

  16:37
Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir Putin to řekl v pátek na Aljašce Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Moskva podle něj v takovém případě zastaví svá vojska v Chersonské oblasti a Záporožské oblasti.
Vladimir Putin na summitu s Donaldem Trumpem (15. srpna 2025)

Vladimir Putin na summitu s Donaldem Trumpem (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin na summitu s Donaldem Trumpem (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Připravujeme podrobnosti...

Výsledek summitu? Putin může několik dalších týdnů tlačit na frontě, míní analytik
Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi

Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir Putin to řekl v pátek na Aljašce Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na...

16. srpna 2025  16:37

Pudl Trump a Putinův dvojník číslo 5. Aljašský summit baví internet

Sociálně sítě ovládla po schůzce Donalda Trumpa a Vladimira Putina tragikomická atmosféra. Karikaturisté a běžní uživatelé internetu vyjadřují zklamání z jejích chabých výsledků a oběma vůdcům se s...

16. srpna 2025  16:05

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na...

16. srpna 2025  9:43,  aktualizováno  15:57

Po stezkách Králů Šumavy. Osudy převaděčů tu připomínají i zbytky samot

Bílý hraniční kámen s číslem 4/8 stojí na břehu Mechového potoka nedaleko městečka Strážný. Právě tudy vedla cesta, kudy převáděl jeden z Králů Šumavy, Josef Hasil. Za kamenem 4/8 začínala svoboda....

16. srpna 2025  15:48

Už 11 mrtvých, 130 zraněných. Rusko sčítá oběti výbuchu v továrně na střelný prach

Počet obětí pátečního výbuchu a následného požáru v podniku na výrobu střelného prachu v ruské Rjazaňské oblasti stoupl na 11. Tragédie si zároveň vyžádala 130 zraněných, mezi nimiž jsou i lidé v...

16. srpna 2025  15:43

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...

16. srpna 2025

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

16. srpna 2025  14:49

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Komplikují i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupují Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňují, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech během...

16. srpna 2025  11:47,  aktualizováno  14:36

Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch

Úspěšný začátek mají za sebou provozovatelé raritní farní kavárny umístěné v tramvaji T3 před kostelem sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách. Provozovna ve vyřazeném tramvajovém voze nabízí...

16. srpna 2025  14:30

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Zelenskyj chce trvalý mír, ne pauzu mezi invazemi. Trump mluví o obdobě článku 5

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonátu s evropskými lídry uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi. Americký prezident...

16. srpna 2025  14:01

