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Byl bystrý, umí i naslouchat. Finský prezident Stubb popsal hovor s Putinem

Autor:
  16:26
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Alexander Stubb (11. listopadu 2026)

Alexander Stubb (11. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb (20. října...
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Finský prezident Alexander Stubb hodnotí svůj telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kladně. Šéf Kremlu podle něj dokáže i naslouchat. Pokud chce být Evropa součástí jednání, musí jednat přímo s Ruskem, míní také Stubb. Telefonát podle něj proběhl po předchozí dohodě s napadenou Ukrajinou.

Telefonát s Putinem, který Stubb vedl na konci října spolu s norským premiérem Jonasem Gahrem Størem, byl podle finské hlavy státu „dobrý a přímý“. Od vstupu Finska do NATO v roce 2023 šlo o první interakci významných zástupců země s Ruskem.

„Putin umí i naslouchat,“ zhodnotil jednání Stubb v rozhovoru pro německý Frankfurter Allgemeine Zeitung. Během hodinu a půl trvajícího rozhovoru byl Putin podle Stubba „velmi bystrý“ a „dobře připravený“, mluvil klidně a analyticky. Ruské stanovisko se však podle něj nezměnilo. Putin nadále popírá nezávislost, suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, sdělil listu.

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Jiné severské země telefonát pobouřil. Dánská premiérka Mette Frederiksenová dokonce vyjádřila svou skepsi vůči „nezávislé iniciativě Finska a Norska, která nebyla předem koordinována“. Stubb v reakci sdělil, že telefonát neproběhl v roli zprostředkovatele, ale jako stoprocentní zastánce Ukrajiny.

O telefonátu byli podle Stubba spojenci předem informováni, a dostavilo se i mnoho pozitivních ohlasů. Cílem jednání bylo podle něj předat Rusku „klíčová sdělení“ Ukrajiny ohledně jednání v Abú Zabí.

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Stubb ale uvedl, že plně chápal negativní reakci, protože šlo o změnu evropské politiky. „Bylo to poprvé, co byla Evropa schopna zprostředkovat jednání,“ řekl. Nyní je řada na dalších zemích, myslí si. Doufá, že snahu zapojit Evropu do jednání nyní převezmou Německo, Francie a Itálie.

„Pokud chceme být součástí jednání, nemůžeme mlčet a mít vypnutý mikrofon. Musíme naopak mluvit přímo s Rusy,“ uvedl finský prezident. Zároveň je podle něj důležité budovat u Rusů důvěru.

K současným jednáním Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Zabí se ale Stubb staví skepticky.

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„Nejdůležitější je, abychom evropskou bezpečnost nepřenesli na Spojené státy,“ řekl. Důležité podle něj je položit si otázku, zda je americká zahraniční politika vůči Rusku a Ukrajině v zájmu Evropy. Pokud by odpověď zněla, že je sice užitečná, ale ne zcela v zájmu Evropy, měl by se kontinent do jednání zapojit, míní finský prezident.

Stubb také poukázal na to, že jak Norsko, tak Finsko jsou sousedními zeměmi Ruska, výsledek války bude mít tudíž přímý dopad na jejich vlastní bezpečnost i na bezpečnost celé Evropy. „Až válka skončí, jak zajistíme, aby Rusko něco takového neudělalo znovu?“ ptá se finská hlava státu. „Až válka skončí, budou jednotky přesunuty k finské hranici,“ doplnil.

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