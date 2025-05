Plakáty jako první zveřejnil kanál Moskvybory, který na sociálních sítich sdílel záběry přímo z metra. Aktivisté vytvořili plakát, na kterém je kupříkladu Putinův výrok z televizní besedy se spoluobčany, vysílané v přímém přenosu v roce 2009.

„Všechny pozitivní věci byly dosaženy za nepřijatelnou cenu. Dosahovat výsledků cestou represí je nepřijatelné. V té době (Stalinovy vlády) byl nejen kult osobnosti, ale i masové zločiny vůči lidu,“ prohlásil Putin, který tehdy byl šéfem vlády protože mu ústava tehdy nedovolovala zastávat více než dvě funkční období v čele státu za sebou.

Medveděv, jak připomněl plakát, na den památky obětí politických represí v roce 2012 zase uvedl: „Za to, co se tehdy dělo, si nejen Josif Stalin, ale i celá řada dalších vedoucích představitelů zaslouží to nejpřísnější odsouzení. Nemohou být voláni k odpovědnosti, ale je to tak.“

Ve stanici metra Taganskaja v Moskvě byla tento měsíc odhalena replika kdysi odstraněného reliéfu s vyobrazením Stalina. Podle portálu The Moscow Times tento krok dále rozdmýchává debatu o postupné rehabilitaci Stalinova obrazu v Rusku za vlády prezidenta Putina.

Moskevský dopravní podnik před časem podle webu Novaja gazeta Jevropa informoval o plánovaném vytvoření repliky reliéfu nazvaného Vděčnost lidu vůdci a veliteli, který Sověti instalovali ve stanici Taganskaja v roce 1950.

Samotná postava Stalina zmizela podle listu z reliéfu už krátce po jeho smrti v roce 1953 a zbytek díla Sověti zničili při budování přestupu mezi dvěma linkami metra. Reliéf podle serveru Meduza v roce 1965 nahradil panel s Leninem.

Stalin s dětmi a kolchozníky

Z reliéfu vystupuje Stalin v životní velikosti obklopen sovětskými dělníky, kolchozníky a dětmi s květinami. Na pozadí je vidět profil vůdce bolševické revoluce a zakladatele Sovětského svazu Vladimira Iljiče Lenina. Autoři repliky pracovali podle médií s archivními záběry, neboť originál se pravděpodobně nedochoval.

Podle historika architektury Alexandra Zinovjeva se kopie do určité míry liší, stejné nejsou například ornamentální detaily nebo materiál. „Vzniklo spíše ideologické gesto, kde není hlavní obnova historické architektonické podoby,“ napsal Zinovjev na platformě Telegram.

Repliku reliéfu v moskevském metru odhalili nedlouho po oslavách vítězství ve druhé světové válce, které si Rusové připomínají 9. května, a zároveň k 90. výročí moskevského metra, které bylo otevřeno za Stalinovy vlády. První linka metra v ruské metropoli začala fungovat 15. května 1935.

V Rusku je postoj k diktátorovi, který má na svědomí represe s miliony obětí, rozporuplný. Většinu z několika tisíc Stalinových pomníků po celém někdejším Sovětském svazu úřady odstranily poté, co diktátorův nástupce Nikita Chruščov přednesl svou zprávu o „kultu osobnosti“. V současném Rusku se zachovala asi stovka Stalinových pomníků a několik desítek dalších přibylo v posledních letech.

Stalinův obraz se v poslední letech postupně vrací do veřejného prostoru v celém Rusku, upozorňuje The Moscow Times. Před několika dny Putin podpořil žádost obyvatel Volgogradské oblasti a válečných veteránů přejmenovat letiště ve Volgogradu a udělit mu historický název Stalingrad.

Putin dříve excesy stalinismu odsoudil, ale nynější politická linie Kremlu tuto stránku opomíjí. Režim současně oslavuje geopolitickou a vojenskou moc někdejšího Sovětského svazu - zejména po útoku na Ukrajinu - s cílem vyburcovat nadšení. Zmínky o politických represích a obětech byly v učebnicích dějepisu zredukovány na minimum. Stalin je představován především jako hrdina, který umožnil vítězství Sovětského svazu ve válce.