Moskevský soud ve čtvrtek v nepřítomnosti odsoudil proslulého německého sochaře Jacquese Tillyho k trestu osmi let a šesti měsíců. Umělec, který je známý svými provokativními karnevalovými vozy, byl shledán vinným z urážky náboženského cítění a šíření lží o ruské armádě. Hlavním důkazem byla jeho plastika, na níž si Vladimir Putin a patriarcha Kirill prokazují až příliš intimní náklonnost.
Kromě samotného díla přitížil Tillymu i rozhovor pro Deutsche Welle, ve kterém otevřeně kritizoval ruskou agresi na Ukrajině. Ruská justice v procesu využila výpovědi tří anonymních svědků, kteří se shodli na svém hlubokém pohoršení, ačkoliv se k soudu osobně nedostavili.
K soudu nakonec přišel i znalec, ten následně potvrdil, že postavy v uniformě a popovském (kněžském) oděvu jsou skutečně ruský prezident a hlava pravoslavné církve.
|
Součástí verdiktu je také pokuta ve výši 200 000 rublů (zhruba 53 tisíc korun) a čtyřletý zákaz správy webových stránek. Jelikož se však Tilly nachází v Německu, je rozsudek spíše symbolickým gestem Kremlu proti svobodě slova a zahraniční kritice.
Samotný autor, jehož díla pravidelně provokují světové lídry od Trumpa až po Erdogana, označil celé řízení za absurdní útok na uměleckou tvorbu.
„Nyní je všem jasné, že se ruský režim bojí kartonových výřezů,“ řekl sochař Německé tiskové agentuře (DPA) po vyhlášení rozsudku. „S tímto rozsudkem ze sebe dělají blázny a ani si neuvědomují, jak trapné to ve skutečnosti je.“
Tillyho portfolio zahrnuje i další kontroverzní kousky, například Putina koupajícího se v krvi v barvách ukrajinské vlajky nebo výjev, kde ruský vůdce spolu s americkým exprezidentem požírají mapu Evropy. Pro německého mistra politické satiry tak moskevský rozsudek zůstává jen dalším důkazem toho, že jeho práce zasahuje přesně tam, kam má.
|
17. února 2026