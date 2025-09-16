Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie

Ministr obrany Andrej Belousov v hlášení Putinovi o průběhu cvičení uvedl, že se jej účastní „i kontingenty a operativní skupiny“ ze zahraničí. Putin se podle agentury TASS zmínil, že na cvičení dorazilo 25 zahraničních delegací, přičemž 16 států vyslalo své zástupce a šest zemí i vojenské kontingenty. Šlo o vojáky z Bangladéše, Indie, Íránu, Burkiny Faso, Konga a Mali, napsala agentura TASS s odvoláním na Kreml.
„Cílem cvičení bylo procvičit všechny nezbytné prvky pro bezpodmínečnou obranu svrchovanosti, územní celistvosti a obrany svazového soustátí (Ruska a Běloruska) před jakoukoliv agresí,“ prohlásil Putin, který před více než třemi lety dal ruským vojskům rozkaz ke vpádu na Ukrajinu. V počáteční fázi konfliktu ruská vojska využila k invazi na Ukrajinu i území Běloruska, běloruská armáda se však do ruské války proti Ukrajině přímo nezapojila. Své vojáky do této války vyslala Severní Korea.
Putin si na polygonu prohlédl výstavku nových typů zbraní a vojenské techniky. Osobně si vyzkoušel termovizní brýle, novou pistoli PLK a také novou ostřelovačskou pušku Arkuda, napsal TASS.
Íránské a ruské jednotky společně nacvičovaly útočné operace v podmínkách masivního nasazení průzkumných a útočných dronů nepřítelem, uvedlo v úterý ruské ministerstvo obrany.
„Vojáci islámské republiky dobyli nepřátelské opěrné postavení, opevnili se v něm, za podpory ruských dronů odrazili nepřátelský protiútok a přistoupili ke zničení ustupujícího nepřítele,“ sdělil ruský orgán. O dodávky munice a dalších potřeb do první linie se podle ministerstva postaraly ruské zásobovací drony a roboti.
|
S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání
Během cvičení ruská fregata Admiral Golovko odpálila hypersonickou raketu Cirkon na 900 kilometrů vzdálený cíl na pobřeží Barentsova moře. Cíl byl zničen přímým zásahem, ohlásilo v úterý ruské ministerstvo. Na závěr manévrů vydalo zprávu, že společné vojenské cvičení skončilo „naprostou porážkou“ pomyslného nepřítele.
Cvičení na polygonu Mulino sledovala více než stovka vojenských atašé a pozorovatelů z 55 států, napsala agentura Interfax a připomněla, že rusko-běloruské strategické cvičení, které začalo 12. září, končí v úterý.